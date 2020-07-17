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«Стал самым крупным open air в Европе». Показываем, что происходит на «Славянском базаре» на второй фестивальный день

17 июля 2020 18:16
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Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стал самым крупным open air в Европе». Показываем, что происходит на «Славянском базаре» на второй фестивальный день-1

В Летнем амфитеатре «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина выступит с программой «Живая музыка кино». Этот концерт будет одним из самых ярких в истории 29-го международного форума. Джазовые вечера на «Славянском базаре» наконец выйдут на большие площадки. Впрочем, весь Витебск в эти дни – одна сплошная праздничная локация.

Из фестивального Витебска на прямую связь со студией выходит Кристина Федорович.

«Стал самым крупным open air в Европе». Показываем, что происходит на «Славянском базаре» на второй фестивальный день-4

– Мы встретили Алену Ланскую. Алена, здравствуйте!

– Здравствуйте, всех приветствую сегодня на замечательном фестивале в Витебске – на «Славянском базаре».

– Во-первых, поздравляю вас с открытием долгожданным. Расскажите из первых уст, как это вчера было?

– Мне кажется, что прошло очень позитивно, гостеприимно. Самая добрая, доброжелательная публика вчера встречала всех артистов. И дело в том, что у меня вчера состоялся мой дебют, я представляла работу под названием «Ой, гуляла мая доля…» И ту картинку, которую можно было увидеть вчера, можно, собственно, посмотреть еще дополнительно сегодня на всех интернет-ресурсах.

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«Стал самым крупным open air в Европе». Показываем, что происходит на «Славянском базаре» на второй фестивальный день-7

– Потрясающе, давайте про сегодняшнее мероприятие еще поговорим. Какую песню будете исполнять?

– Сегодня я принимаю участие в концерте Союзного государства под названием «Союзное государство приглашает», и мне безумно приятно, что «Фонограф-Симфо-Джаз» меня отметил. Сергей Сергеевич Жилин, руководитель этого коллектива, народный артист России, позволил мне сегодня исполнить песню из моего репертуара под названием «Маленькая Родина».

– Отлично, спасибо вам большое! Ждем с нетерпением концерта и, конечно, вашего выступления. Спасибо большое!

– Спасибо!

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Кристина Федорович # Алёна Ланская # Фотофакт

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