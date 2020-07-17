«Стал самым крупным open air в Европе». Показываем, что происходит на «Славянском базаре» на второй фестивальный день

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Летнем амфитеатре «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина выступит с программой «Живая музыка кино». Этот концерт будет одним из самых ярких в истории 29-го международного форума. Джазовые вечера на «Славянском базаре» наконец выйдут на большие площадки. Впрочем, весь Витебск в эти дни – одна сплошная праздничная локация.
Из фестивального Витебска на прямую связь со студией выходит Кристина Федорович.
– Мы встретили Алену Ланскую. Алена, здравствуйте!
– Здравствуйте, всех приветствую сегодня на замечательном фестивале в Витебске – на «Славянском базаре».
– Во-первых, поздравляю вас с открытием долгожданным. Расскажите из первых уст, как это вчера было?
– Мне кажется, что прошло очень позитивно, гостеприимно. Самая добрая, доброжелательная публика вчера встречала всех артистов. И дело в том, что у меня вчера состоялся мой дебют, я представляла работу под названием «Ой, гуляла мая доля…» И ту картинку, которую можно было увидеть вчера, можно, собственно, посмотреть еще дополнительно сегодня на всех интернет-ресурсах.
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– Потрясающе, давайте про сегодняшнее мероприятие еще поговорим. Какую песню будете исполнять?
– Сегодня я принимаю участие в концерте Союзного государства под названием «Союзное государство приглашает», и мне безумно приятно, что «Фонограф-Симфо-Джаз» меня отметил. Сергей Сергеевич Жилин, руководитель этого коллектива, народный артист России, позволил мне сегодня исполнить песню из моего репертуара под названием «Маленькая Родина».
– Отлично, спасибо вам большое! Ждем с нетерпением концерта и, конечно, вашего выступления. Спасибо большое!
– Спасибо!
Подробности смотрите в видеоматериале.