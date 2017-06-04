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Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

04 июня 2017 15:41
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Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ты ощущаешь, что ты стала сейчас самой настоящей «звездой» телевидения и Интернета?

Дария Скоморощенко:
Наверное, ощущаю. Потому что мама у меня очень хорошо работает, мы стараемся и, наверное, всё у нас получится.

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»-1

Как ты думаешь, твой успех связан с тем, что ты начитанная барышня? С тем, что ты – артистичная? Или, может быть, с тем, что ты – самая лучшая шахматистка среди своего возраста?
Дария Скоморощенко:
Наверное, и тем, и другим.

А тебе не кажется, что ты очень много работаешь для такой маленькой девочки? У тебя очень много занятий, увлечений и каких-то обязательств.

Дария Скоморощенко:
Не совсем это мне кажется. Но мне чуть-чуть иногда бывает сложно в разных проектах  – нужно что-то долго учить или, например, делать. 

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# Культура # Звезды # Дария Скоморощенко

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