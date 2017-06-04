Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Ты ощущаешь, что ты стала сейчас самой настоящей «звездой» телевидения и Интернета? Дария Скоморощенко:

Наверное, ощущаю. Потому что мама у меня очень хорошо работает, мы стараемся и, наверное, всё у нас получится.