Мама 5-летней брестчанки из «Лучше всех»: «Да, я слышала про свои нереализованные амбиции»

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот какая-нибудь мама или сердобольная бабушка смотрит сейчас на Вас, на Дарию и думает: «Вот мама – эксплуатирует дочку. Она у неё снимается, она у неё ведёт видеоблог, она ездит с ней по телевизионным передачам, зарабатывает в «Рассмеши комика». В общем-то, мамочка реализуется за счёт дочки». И, наверняка, Вы это и в глаза слышали или, может быть, за спиной?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:

Да, я слышала про свои нереализованные амбиции и как я за счёт ребёнка выезжаю. Конечно. И мне кажется здесь, что я всегда прислушиваюсь к желаниям её. Что бы ей хотелось самой. И я понимаю, что в таком возрасте легко ребёнком манипулировать. особенно, если ребёнок тебя очень любит. Но тут у нас такие были дебаты по поводу видеоблога.

Я, вообще, завела его для неё, потому что она хотела рецензировать книги, как мама.

А потом, что касается программы «Лучше всех» – я показала ей несколько передач и спросила, хочет ли она в этом участвовать. При том, что мы не сразу согласились, мы отказывались. Потом совпало с выставкой «Non-fiction», которая в Москве проходила. И вот тогда мы поехали вместе. И после этой программы она сказала, что ей это всё очень нравится, и что, если ещё будет что-то похожее, то она хочет в этом всём участвовать.