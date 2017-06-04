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«Я бы посоветовала хорошо воспитывать ребёнка». 5-летняя брестчанка из «Рассмеши комика»

04 июня 2017 15:42
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Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ты видишь вокруг себя взрослых людей. Считается, что взрослые люди навсегда потеряли рай. Потому что они перестали видеть мир так, как видят его маленькие люди – дети. Что бы ты посоветовала взрослым людям, чтобы быть веселее и радостнее?

Дария Скоморощенко:
Наверное, я бы посоветовала хорошо воспитывать ребёнка. Чтобы ребёнок рос и был хорошим. А потом всё, что у него в уме возникает, когда он маленький ребёнок, передавал взрослому. И от этого ему мир счастливей. Ну, а потом он сделается ангелом, и сам будет видеть весь мир.  

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

# Культура # Звезды # Дария Скоморощенко

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