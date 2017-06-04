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«Я б хотела, чтоб он опять вырос и стал малышом». Почему 5-летняя видеоблогерша расплакалась, читая стихи Бродского

04 июня 2017 15:41
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Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я видел в Интернете, как ты читаешь стихи Бродского про буксир. И в конце, когда ты читаешь, и там грустные строчки про то, как заканчивается жизнь буксира – ты плачешь. Тебе жалко буксир там, да?

Дария Скоморощенко:
Да, очень жалко. Я б хотела, чтоб, когда он состарился, он опять вырос и стал маленьким малышом.  

Как ты считаешь, те книжки, которые заставляют плакать – наверное, их должно быть меньше, чем тех, которые заставляют улыбаться и смеяться? Или, может быть, вообще, не надо, чтобы были книжки, которые заставляют плакать?

Дария Скоморощенко:
Книжки, которые заставляют плакать, но очень хорошо написаны и там красивый текст – то можно, чтобы они были на свете. Но я считаю, что хороших, добрых и весёлых книг чуть больше. 

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# Культура # Звезды # Дария Скоморощенко

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