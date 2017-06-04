«Карлсон писал ей письма на окошке». Автор блога «Книжный шкап» о том, как заинтересовать детей чтением

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы придумали очень интересную историю, как заманивать детей к книгам. Создавать такую интересную игру, как будто книжку подбрасывает какой-то домовичок.
Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Для малышей есть у меня такая идея, что книга появляется, как сюрприз в доме. Например, книгу-энциклопедию о гномах у нас приносили гномы. Я оставляла такие следы пальчиками от муки. С Дарией переписку вёл Карлсон одно время. Да, он, по-настоящему, писал ей письма.
Она получала их на окошке и можно было писать ответы.
Она практиковалась в письме, в чтении.
Ты когда начала читать. Сколько тебе лет было?
Дария Скоморощенко:
Два года.
Для того, чтобы так увлечь человека, отвлечь его от компьютера, надо постоянно заниматься только ребёнком?
Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Я бы не сказала. Потому что всё, что я перечислила – это, скорее, такие уловки и хитрости, но работают же более глобальные вещи и основательные.
И самая основательная – это личный пример.
То есть, если ты постоянно читаешь и ребёнок тебя с книгой видит, то он волей-неволей твоё поведение копирует.
Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»