Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева

Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжает удивлять жителей и гостей Молодечно. Один из наиболее значимых творческих форумов страны, уже 17 по счету,

в 2017 году посвящен юбилею наших песняров – 135-летию со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы.

Поэтому сегодня отдельное внимание поэтическому измерению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.