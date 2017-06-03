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Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева

03 июня 2017 16:56
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Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжает удивлять жителей и гостей Молодечно. Один из наиболее значимых творческих форумов страны, уже 17 по счету,

в 2017 году посвящен юбилею наших песняров – 135-летию со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы.

Поэтому сегодня отдельное внимание поэтическому измерению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева -1

В городе была открыта литературная гостиная, а прямо на улицах читали стихи белорусских классиков. А музыкальную программу дня

открыло выступление творческих коллективов под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.

И вот совсем недавно стало известно имя победителя гала-концерта лауреатов VII Открытого конкурса юных молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева -4

Соревновались за главный приз и лирические, и джазовые, и рок-музыканты.

В итоге главная награда – гран-при конкурса – досталась Злате Рыжиковой из Могилева.

Елена Атрашкевич, художественный руководитель конкурса «Маладзічок-2017»:
Мы впервые на Национальном фестивале песни и поэзии. Мы удостоены в третий раз представлять программу «Маладзічок запальвае зоркі», но впервые именно на этом фестивале мы определяем обладателя гран-при.

Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева -7

И уже меньше чем через два часа всех гостей праздника ждут в Амфитеатре на закрытие 17 культурного форума в Молодечно.

В нынешнем году финальный концерт посвящен 45-летию заслуженного коллектива Беларуси - ансамбля «Сябры».

В нем примут участие звезды белорусской и российской эстрады.

# Культура # Молодежные фестивали # Елена Атрашкевич

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