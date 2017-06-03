Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева
Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжает удивлять жителей и гостей Молодечно. Один из наиболее значимых творческих форумов страны, уже 17 по счету,
в 2017 году посвящен юбилею наших песняров – 135-летию со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы.
Поэтому сегодня отдельное внимание поэтическому измерению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе была открыта литературная гостиная, а прямо на улицах читали стихи белорусских классиков. А музыкальную программу дня
открыло выступление творческих коллективов под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.
И вот совсем недавно стало известно имя победителя гала-концерта лауреатов VII Открытого конкурса юных молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.
Соревновались за главный приз и лирические, и джазовые, и рок-музыканты.
В итоге главная награда – гран-при конкурса – досталась Злате Рыжиковой из Могилева.
Елена Атрашкевич, художественный руководитель конкурса «Маладзічок-2017»:
Мы впервые на Национальном фестивале песни и поэзии. Мы удостоены в третий раз представлять программу «Маладзічок запальвае зоркі», но впервые именно на этом фестивале мы определяем обладателя гран-при.
И уже меньше чем через два часа всех гостей праздника ждут в Амфитеатре на закрытие 17 культурного форума в Молодечно.
В нынешнем году финальный концерт посвящен 45-летию заслуженного коллектива Беларуси - ансамбля «Сябры».
В нем примут участие звезды белорусской и российской эстрады.