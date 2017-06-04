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«Дарюшка – обычный ребёнок, волей случая заметили её». Мама 5-летней брестчанки из «Рассмеши комика»

04 июня 2017 15:42
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Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Очень часто бывает, что дети, проявившие себя очень ярко в самые начальные свои годы, растворяются и не становятся никем. Более того, получают совершенно разбитую судьбу. Чаще всего, это лишь очень редкое исключение, когда складывается карьера у  талантливого ребёнка. Вы  понимаете, что у Вас есть такая опасность?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Нет, я бы не сказала такого. Потому что есть же дети гениальные, у которых эта гениальность в одном направлении развита, а всё остальное развито меньше. Она прямо, как одна грань бриллианта сияет. А здесь, я думаю, что Дарюшка – просто обычный ребёнок, как многие детки, у которой разные увлечения, разные какие-то таланты. И просто волей случая случилось, что заметили её и она попала вот в эту всю кухню TV.

И она осталась такой же, как была.

И для меня она всегда была такой, как бы, любимой и талантливой в разных областях – где-то больше, где-то меньше. И я не вижу здесь ничего особенного. 

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

# Культура # Звезды # Катерина Таберко # Дария Скоморощенко

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