Дни национальных культур, хоккей, деревня Шведы: что объединяет Беларусь и Швецию

Событие предстоящей недели – в столице Сербии пройдут Дни Минска, делегация во главе с председателем Мингорисполкома Шорцем прибудет в Белград, там состоится бизнес-форум и пройдет выставка-дегустация белорусской продукции – всегда наиболее популярное действо во многих странах мира.

А в Беларуси сейчас проходит Неделя Швеции. Несмотря на всякие «недарэчнасцi» (очень емкое белорусское слово), случавшиеся в отношениях двух государств, Беларусь и Швеция не теряют интереса друг другу. Есть экономические замыслы, культурные. И людей двух стран связывают не только «Вольво», «Пеппи – длинный чулок» и белорусская деревня Шведы. Анастасия Бенедисюк в этом могла убедиться.

Это на «мове» уже Швяды деревня зовется, в паспорте же Людмилы Ивановны место жительства – Шведы. Она и сама себя «шведкой» величает. Здесь родилась, выросла и сюда вернулась уже на пенсии. Облагораживает родительскую фазенду, огородом занимается. Вот «шведка» белорусская демонстрирует главный экспонат участка – японский чеснок, есть тут и картошка, и томаты, и клубника с ежевикой. Говорит, шведов по национальности в жизни не видала, но очень ждет.

Людмила Кулеш, житель деревни Шведы Слуцкого района:

Пусть приезжают шведы, я их драниками накормлю, комяками, короче, белорусскими блюдами буду кормить, потому что шведских не знаю.

Эх, не огород, махнула бы Людмила Ивановна на мастер-класс в столицу. Настоящий шведский стол ожидал сегодня в Верхнем городе гурманов. И речь здесь не только о кулинарных изысках. Хотя без них никуда.

Говорим «Швеция» – подразумеваем «кетбулар» (мясные тефтели), плюшки с корицей.

Проводить Дни национальных культур в Верхнем городе – это уже добрая традиция. Вот только самой Швеции у нас еще и не было. Впервые и первые этим летом. И сразу же изменения: посольство этой скандинавской страны знакомит уже не только с культурой Королевства, но и достижениями в туристической, спортивной и экономической сферах.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Господин Посол, мы сейчас с Вами находимся в шведском автоцентре на белорусской земле, так вот если отталкиваться от места встречи, с какой скоростью сегодня развиваются отношения между Беларусью и Швецией?

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:

Я сказал бы, что у нас хорошие отношения, хорошо развиваются в последние годы и на политическом, и на экономическом уровне. Правда, торговля у нас немного упала. Но, я думаю, что это больше зависит от кризиса, чем от каких-то политических отношений. Если мы посмотрим, товарооборот между нашими странами – более-менее 100 миллионов долларов в год. И я думаю, что это маловато, принимая во внимание, сколько жителей в Швеции и Беларуси. И как близко мы на самом деле находимся друг к другу.

Анастасия Бенедисюк:

Свое знакомство с Беларусью Вы начали с посещения регионов, что можете сказать, что удивило, заинтересовало?

Мартин Оберг:

Вы знаете, я меньше путешествовал по регионам, чем хотелось бы. Был на Оршанском льнокомбинате, на стеклозаводе «Неман», там тоже есть потенциал. Поэтому мы хотели путешествовать со шведскими компаниями, с теми, которые хотят сделать бизнес в Беларуси.

В Беларуси есть не только машины, но и зеленые технологии, косметика, специи из Швеции. Мы поставляем в этот регион торф, калийные удобрения, пилы, лесоматериалы. Впрочем, не ими едиными. Специально для «Картины мира» – о белорусском из Стокгольма.

Владислав Староверов, житель Стокгольма (Швеция):

Атрымалася знайсці беларускае печыва, бярозавік, марская капуста, ікра.

Активно сотрудничают наши страны в сфере образования. Наталья Рамейко в Уппсальском университете изучает молекулярную генетику рака. Девушка, как и местные жители, уверена: именно такие связи сближают Беларусь и Швецию.

Накануне вечером в Уппсальском университете прошел выпускной. В том самом зале, где чествуют Нобелевских лауреатов. И здесь тоже есть точки соприкосновения. Нашу Светлану Алексеевич читают шведы и там, и здесь. Серию книг писательницы послу Швеции в Беларуси подарил Президент Лукашенко. Их авторов и лауреатов премии вспоминали сегодня со сцены у Ратуши. А еще, говоря Беларусь–Швеция, на ум приходит хоккей. Пусть не на ледовой арене, дважды этим днем скрестили клюшки мэр Минска и господин посол.

Оба товарищеских матча завершились в ничью. Победила дружба. Впрочем, о дружеских отношения можем говорить теперь во многих сферах. После года отсутствия диппредставительства в Беларуси по политическим разногласиям в 2013 году посольство Королевства возобновило работу в Минске.

И возвращаясь к ледовой арене. Немало шведов приезжали в Минск на чемпионат мира по хоккею. Осталась с тех пор и атрибутика шведская. Ждем на Игры-20-21 в Минск. Меж тем, не забыть поклонникам горячего льда и нашу шайбу на Олимпийских играх в 2002-м.

Шведские звезды. Беларусь для этих крепких ребят – страна не новая, 5 раз пели на минских площадках с концертами. Сегодня в самом сердце столицы им еще только предстоит выйти на сцену. А вот подготовка началась с самого утра. Все нужно проверить, настроить звук. Променад по городу, уверяет Ульф Валберг, устроят завтра, тогда же белорусская кухня и…

Ульф Валберг, музыкант группы «Secret Service» (Швеция):

Водка, да. Минск встретил нас прохладной погодой, впрочем, такая же погода в Стокгольме, но, несмотря на это, Минск принял тепло. Я вижу, как изменился город. Архитектура, много современных зданий, город развивается. Люди очень приветливые

Беларусь и Швеция – между нами тысяча километров. А мы, оказывается, куда ближе друг к другу. Нас объединяет еще и история. И та самая деревня Шведы.

Людмила Кулеш:

Как дедушка наш рассказывал, тут когда-то военные действия проходили какие-то, швед потерял шапку. И с тех пор деревня стала Шведы.

Валерий Ажевский, старший научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея, заведующий филиалом Музея этнографии:

В начале 1706 года были боевые действия на территории Беларуси между русскими войсками и шведскими. По легенде в районе деревни Шведы был большой бой, где погибло много шведских воинов. Они были здесь захоронены. И с тех времен эта местность была названа Шведы.

Возможность изменить название деревни была. Желание – нет. Местные с трепетом относятся к истории своего края и надеются, а может, и Белорусы в Швеции живут.