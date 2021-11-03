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Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске

03 ноября 2021 10:01
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Новости Беларуси. Роман гобелена и цифры. В столичной галерее произведений Леонида Щемелева открылся необычный выставочный проект – «Here, there and everywhere», «Здесь, там и повсюду», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Ничего общего с хитом The Beatles он не имеет, зато рассказывает об искусстве текстиля из разных уголков мира.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-1

Христина Высоцкая, художник по текстилю, куратор выставки, старший преподаватель кафедры ДПИ и костюма БГАИ:
Одна из идей этой выставки – показать мировой текстиль, как художники из разных точек мира работают над темой художественного текстиля. Дело в том, что на этой выставке представлены не только художники текстиля, которые себя позиционируют как текстильщики, но еще у нас есть художник Рахул Шарма. Это индийский фотограф. Есть Стефан Secretspaces, 3D-художник, он работает в цифровом искусстве, но очень большое влияние в его работах именно темы текстиля, переплетений, волокон, как они взаимодействуют.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-4

Стефан Secretspaces из Германии. Его цифровые гобелены можно увидеть только на экранах мониторов, но от этого они впечатляют не меньше. Сотканный из пикселей видео-арт, инсталляция, лэнд-арт и даже текстильная фотография – тканые шедевры давно шагнули за пределы картинных рам.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-7

Христина Высоцкая:
Волокно, ткань, нить – это не просто материал. Но это уже сама философия. Это идея плетения. Она может быть выполнена в любом материале. Это могут быть цифровое искусство, металл, пластик. Мы уже не замыкаемся вокруг каких-то условностей, традиционного направления декоративно-прикладного искусства.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-10

Ткань, бусины и нити. Серия «Линия жизни» художницы из Ирана Судэ Дадрас рассказывает о традициях Востока. Кажется, их этих нежных лоскутов с витиеватым узором можно сшить целое платье. Индийский автор Рахул Шарма затронул очень мистическую тему – тотемы и алтари. А вот Мануэль Вандл смог показать красоту моря с помощью пластика.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-13

Христина Высоцкая:
У нас на выставке пять авторов вместе со мной. Все участники – это мои очень хорошие друзья. С Рахулом Шарма я познакомилась в Вене лично, когда в 2016 году проходила стажировку в Венском университете декоративных искусств по классу реставрации текстиля. А с остальными участниками мы познакомились уже через Instagram, социальные сети, и это тоже дань времени, современности, что мы уже не замкнуты вопросом личного контакта. В эпоху ковида мы это еще больше прочувствовали, что все становится цифровым и дистанционным.

К слову, с одним из авторов мы смогли познакомиться лично.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-16

Мануэль Вандл, художник по текстилю (Австрия):
I’m very glad to be here, that Christina made it is possible, that we made the new generation of textile exhibition here in Minsk.

Христина Высоцкая:
Он очень благодарен, что участвует в нашей выставке, что мы сделали выставку в Минске. По сути, это новое поколение искусства.

Мануэль Вандл:
For me I’m honored that I could present here two new tapestries of my art works.

Христина Высоцкая:
Для него очень важно, что на этой выставке он смог представить два последних гобелена, которые выставляются впервые.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-19

Мануэль Вандл:
I has been doing this for 20 years in general.

Христина Высоцкая:
Он занимается гобеленом уже 20 лет. Это долгий период.

Мануэль Вандл:
And I can learn so much here. We had good talks at university. It was very nice.

Христина Высоцкая:
И благодаря этой поездке он очень много узнал. У нас были очень продуктивные диалоги в Академии искусств.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-22

Что же гостю из Австрии понравилось в нашей стране еще?

Мануэль Вандл:
People are very open, friendly. They have so much knowledge and skills. And it is really nice to speak with them.

Христина Высоцкая:
У нас очень открытые люди, доброжелательные, готовые рассказывать о том, что они делают, делиться опытом, информацией. Очень приятно общаться с ними.

Мануэль Вандл:
The culture is very rich with different techniques in textile. So it is a treasure.

Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске-25

Христина Высоцкая:
Наша культура текстильная белорусская очень богата разными техниками. Особенностями. И это сокровище. Он уже успел к этому немножко прикоснуться.

Увидеть «Ленту времени» и «Формы любви», а также найти свое лекарство от меланхолии можно до 28 ноября по адресу Революционная, 10.

# Выставки в Минске # Культура # Христина Высоцкая # Фотофакт

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