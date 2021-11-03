Вы когда-нибудь видели цифровые гобелены? Необычная выставка текстиля открылась в Минске

Новости Беларуси. Роман гобелена и цифры. В столичной галерее произведений Леонида Щемелева открылся необычный выставочный проект – «Here, there and everywhere», «Здесь, там и повсюду», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Ничего общего с хитом The Beatles он не имеет, зато рассказывает об искусстве текстиля из разных уголков мира.

Христина Высоцкая, художник по текстилю, куратор выставки, старший преподаватель кафедры ДПИ и костюма БГАИ:

Одна из идей этой выставки – показать мировой текстиль, как художники из разных точек мира работают над темой художественного текстиля. Дело в том, что на этой выставке представлены не только художники текстиля, которые себя позиционируют как текстильщики, но еще у нас есть художник Рахул Шарма. Это индийский фотограф. Есть Стефан Secretspaces, 3D-художник, он работает в цифровом искусстве, но очень большое влияние в его работах именно темы текстиля, переплетений, волокон, как они взаимодействуют.

Стефан Secretspaces из Германии. Его цифровые гобелены можно увидеть только на экранах мониторов, но от этого они впечатляют не меньше. Сотканный из пикселей видео-арт, инсталляция, лэнд-арт и даже текстильная фотография – тканые шедевры давно шагнули за пределы картинных рам.

Христина Высоцкая:

Волокно, ткань, нить – это не просто материал. Но это уже сама философия. Это идея плетения. Она может быть выполнена в любом материале. Это могут быть цифровое искусство, металл, пластик. Мы уже не замыкаемся вокруг каких-то условностей, традиционного направления декоративно-прикладного искусства.

Ткань, бусины и нити. Серия «Линия жизни» художницы из Ирана Судэ Дадрас рассказывает о традициях Востока. Кажется, их этих нежных лоскутов с витиеватым узором можно сшить целое платье. Индийский автор Рахул Шарма затронул очень мистическую тему – тотемы и алтари. А вот Мануэль Вандл смог показать красоту моря с помощью пластика.

Христина Высоцкая:

У нас на выставке пять авторов вместе со мной. Все участники – это мои очень хорошие друзья. С Рахулом Шарма я познакомилась в Вене лично, когда в 2016 году проходила стажировку в Венском университете декоративных искусств по классу реставрации текстиля. А с остальными участниками мы познакомились уже через Instagram, социальные сети, и это тоже дань времени, современности, что мы уже не замкнуты вопросом личного контакта. В эпоху ковида мы это еще больше прочувствовали, что все становится цифровым и дистанционным. К слову, с одним из авторов мы смогли познакомиться лично.

Мануэль Вандл, художник по текстилю (Австрия):

I’m very glad to be here, that Christina made it is possible, that we made the new generation of textile exhibition here in Minsk. Христина Высоцкая:

Он очень благодарен, что участвует в нашей выставке, что мы сделали выставку в Минске. По сути, это новое поколение искусства. Мануэль Вандл:

For me I’m honored that I could present here two new tapestries of my art works. Христина Высоцкая:

Для него очень важно, что на этой выставке он смог представить два последних гобелена, которые выставляются впервые.

Мануэль Вандл:

I has been doing this for 20 years in general. Христина Высоцкая:

Он занимается гобеленом уже 20 лет. Это долгий период. Мануэль Вандл:

And I can learn so much here. We had good talks at university. It was very nice. Христина Высоцкая:

И благодаря этой поездке он очень много узнал. У нас были очень продуктивные диалоги в Академии искусств.

Что же гостю из Австрии понравилось в нашей стране еще? Мануэль Вандл:

People are very open, friendly. They have so much knowledge and skills. And it is really nice to speak with them. Христина Высоцкая:

У нас очень открытые люди, доброжелательные, готовые рассказывать о том, что они делают, делиться опытом, информацией. Очень приятно общаться с ними. Мануэль Вандл:

The culture is very rich with different techniques in textile. So it is a treasure.