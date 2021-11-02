В Беларуси создадут единое культурное пространство? Что это значит, рассказал Анатолий Маркевич

Новости Беларуси. Разговор о национальном достоянии страны состоялся в Палате представителей. Там рассмотрели результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разговор о национальном достоянии страны состоялся в Палате представителей. Там рассмотрели результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К действующей версии кодекса накопилось немало вопросов, которые в разговоре с парламентариями обсудили деятели искусства. Главная цель будущих нововведений – создание единого культурного пространства на территории страны. Музыка, кино, архитектура, театр – концепция нового закона касается всех сфер культурной жизни. Она отражает ее сложности и особенности.
Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич обратил внимание на ряд вопросов, связанных с библиотечной сферой и музейным делом в регионах. Одно из предложений – передать часть полномочий местным властям.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Чтобы они разрабатывали проектно-научную документацию, могли ее согласовывать и вводить своими же комиссиями данные объекты в эксплуатацию. Я считаю, что это очень правильный подход, потому что мы говорим об объектах третьей категории, а их у нас в списке порядка 87 %. Здесь тем самым мы работаем над тем, чтобы упростить схему и в большей степени вовлечь в хозяйственный оборот данные объекты.
Большое внимание уделили поддержке нового поколения. Финансовых вложений требуют творческие молодые люди, ведь за каждым из них будущее нашей культуры.
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