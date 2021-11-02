В Беларуси создадут единое культурное пространство? Что это значит, рассказал Анатолий Маркевич

Новости Беларуси. Разговор о национальном достоянии страны состоялся в Палате представителей. Там рассмотрели результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К действующей версии кодекса накопилось немало вопросов, которые в разговоре с парламентариями обсудили деятели искусства. Главная цель будущих нововведений – создание единого культурного пространства на территории страны. Музыка, кино, архитектура, театр – концепция нового закона касается всех сфер культурной жизни. Она отражает ее сложности и особенности. Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич обратил внимание на ряд вопросов, связанных с библиотечной сферой и музейным делом в регионах. Одно из предложений – передать часть полномочий местным властям.