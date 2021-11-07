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Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа

07 ноября 2021 13:30
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Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-1

Любовь Рубан, младший научный сотрудник Дома-музея имени Ивана Павловича Мележа:
Сваю творчую іменна пісьменніцкую дзейнасць ён пачаў у раннем дзяцінстве. Яшчэ ў чацвёртым класе ён пісаў невялічкія вершыкі, якія прысвячаў сваім аднакласнікам. Потым усё больш і больш. Было шмат вершаў, дасылаў ён у розныя журналы, газеты, але, канешне, не ўсе іх друкавалі.

Еще в школьные годы Мележ имел успех в литературном деле. В 1933 году он участвовал в конкурсе, объявленном журналом «Искры Ильича». Рассказ Мележа был признан одним из лучших. А литературный дебют у писателя состоялся через шесть лет.

Любовь Рубан:
І толькі ў 1939 годзе першы верш на рускай мове «Родине» быў надрукаваны ў газеце «Чырвоная змена».

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-4

В Бугуруслане (Оренбургская область России) в 1942 году размещался один из центральных пунктов по эвакуации населения, куда в октябре был направлен Мележ. Там он начал преподавать военную подготовку и заочно учиться на литературном факультете Молдавского пединститута.

Любовь Рубан:
Пасля шпіталя, калі камісавалі Івана Паўлавіча, ён казаў: мне было ўсё роўна, куды ехаць, але я хацеў даведацца аб лёсе бацькоў. І яму падказалі, што ў гэтым горадзе знаходзілася бюро, дзе сабраны былі звесткі аб усіх эвакуіраваных. Ён едзе туды, і па гэтых звестках находзіць сваю дваюрадную сястру, якая была эвакуіравана. Ён дасылае ёй ліст, потым атрымлівае адказ, што бацькі Мележа засталіся, нікуды яны не былі эвакуіраваны. Там ён пазнаёміўся і са сваёй жонкай. Як яна потым успамінае, іменна ён спадабаўся такім мэтанакіраваным чалавекам, і вельмі ён добры быў па натуры. У канцы 1942 года яны пазнаёміліся, а ў красавіку 1943-га пажаніліся.

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-7

Первое прозаическое произведение, «Встреча в госпитале», было написано в тбилисском госпитале, где он был на реабилитации после ранения, и опубликовано в 1944 году в газете «Звезда». А вскоре появился и первый сборник рассказов Ивана Мележа «В метель», вышедший в 1946 году.

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-10

Любовь Мележ, сестра Ивана Мележа:
Першае – ён напісаў «У завіруху», і дабро даў Кузьма Чорны.

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-13

Зинаида Дроздова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник в отделе белорусской литературы ХХ и ХХІ столетий филиала «Институт литературоведения имени Янки Купалы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»:
З яго першымі творамі пазнаёміўся Кузьма Чорны. Ён, як кажуць, благаславіў яго на творчасць. Ён яго так узбадзёрыў, сказаў, што правільна ў вас пададзена там і абстаноўка, і характары, але трэба працаваць. Ён яго так, як кажуць, натхніў на літаратурную працу.

Любовь Рубан:
Ён іменна пісаў, ён працаваў над ім у Глінішчах, і ўсё, што адбывалася, як падымалася з руін гэтая наша вёска, як гэтыя малыя дзеці або жанчыны паднімалі, у калгасе працавалі, проста, як кажуць, за хлеб, і іменна быў энтузіазм у гэтай працы, хацелі аднавіць. Можна пазнаёміцца, калі пачытаеш гэтыя творы. Для нашых аднавяскоўцаў іменна гэтыя творы дарагія таму, што там можна знайсці тыя месцы, якія цяпер прысутнічаюць. І апісанне ў той час, як Мележ іх апісваў, і цяпер, як змянілася наша вёска.

Благословил его на творчество Кузьма Чёрный. Вот как начиналась литературная деятельность Ивана Мележа-16

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте? Подробнее об этом читайте здесь.

# Белорусские писатели # общество # Любовь Рубан # Любовь Мележ # Зинаида Дроздова # Фотофакт

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