Прямой эфир

Что советует почитать Петер Деттмар и почему полезно нагибаться за книгой? XXV Минская международная книжная ярмарка

28 февраля 2018 20:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что советует почитать Петер Деттмар и почему полезно нагибаться за книгой? XXV Минская международная книжная ярмарка-1

  

Надо сказать, что за 25 лет ярмарка уже вышла за рамки обычной книжной экспозиции. Сегодня минский форум – без преувеличения культурная площадка Европы, место встреч и дискуссий о будущем писательского труда и не только.  

Что советует почитать Петер Деттмар и почему полезно нагибаться за книгой? XXV Минская международная книжная ярмарка-4

  

Екатерина Жилянина с подробностями.  

Читайте также:  

Лукашенко участникам Международной книжной выставки: «Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси»  

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Какие мероприятия пройдут  

«Есть задача – отражать в совместных трудах историю Союзного государства» – Рапота на Международной книжной выставке в Минске  

# Культура # Выставки в Минске # Григорий Рапота # Фотофакт # Александр Карлюкевич # Петер Деттмар

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)
28 февраля 2018 18:33

В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)

«Есть задача – отражать в совместных трудах историю Союзного государства» – Рапота на Международной книжной выставке в Минске
28 февраля 2018 13:32

«Есть задача – отражать в совместных трудах историю Союзного государства» – Рапота на Международной книжной выставке в Минске

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра
28 февраля 2018 11:46

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра