Что советует почитать Петер Деттмар и почему полезно нагибаться за книгой? XXV Минская международная книжная ярмарка

Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что за 25 лет ярмарка уже вышла за рамки обычной книжной экспозиции. Сегодня минский форум – без преувеличения культурная площадка Европы, место встреч и дискуссий о будущем писательского труда и не только.