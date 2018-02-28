Что советует почитать Петер Деттмар и почему полезно нагибаться за книгой? XXV Минская международная книжная ярмарка

Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал настоящим центром издательского дела. Международная книжная выставка в этот раз собрала самое большое число гостей: более 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо сказать, что за 25 лет ярмарка уже вышла за рамки обычной книжной экспозиции. Сегодня минский форум – без преувеличения культурная площадка Европы, место встреч и дискуссий о будущем писательского труда и не только.
Екатерина Жилянина с подробностями.
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