«Есть задача – отражать в совместных трудах историю Союзного государства» – Рапота на Международной книжной выставке в Минске

Новости Беларуси. Литературные связи содействуют пониманию между народами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

О том, как книги помогают развивать отношения между людьми и странами, 28 февраля говорили на Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она торжественно открылась в столице уже в 25-й раз и собрала представителей 32 стран. Это ровно в четыре раза больше, чем в первый год форума. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Есть такая задача – отражать в каких-то, может быть, совместных трудах историю Союзного государства, какие-то литературные, исторические моменты, культурные, культурологические, которые связывают наши два народа. Мы свои скромные средства пытаемся рационально, очень экономно, но, как нам хотелось бы, эффективно использовать. Поэтому те издания, которые здесь представлены, за моей спиной – их не так много, но они, по-моему, востребованы.

Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов, который пройдет в ее рамках, направил Президент Беларуси. В 2018 году форум посвящен Году малой родины и теме сотрудничества писателей. Почетным гостем стала Сербия. Представители этой страны презентуют свои новые книги и проведут автограф-сессии. Впереди еще пять дней работы форума и его гостей ожидает немало ярких событий.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

Очень много историко-просветительской литературы. Очень много книг, которые рассказывают о давних столетиях, но рассказывают так, чтобы понимать, что происходит сегодня в мире. Очень много детской литературы, которые, безусловно, увидят мамы и папы, которых хотелось бы видеть на этой выставке, юных читателей, которых хотелось бы видеть в последующие дни на этой книжной выставке. Мне кажется, сегодня самый главный результат – это то, что здесь очень много новых книг.