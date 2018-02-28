«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра

О балетных суевериях можно услышать многое: говорят, Марис Лиепа перед спектаклем искал на сцене гвозди. И чем их было больше, тем лучше.

А самым счастливым знаком считается укол иглой от костюмера. Но, на самом деле, артисты балета – люди малосуеверные и рассчитывают только на свои силы.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:

Стараюсь не вникать и не зацикливаться на каких-то моментах. Главное, внутренний настрой, вера в себя, Бога и концентрация. Ну и, естественно, твоя удача – это твоя подготовка. Твои репетиции.

Если суеверия не испугают артистов, то это сделают сны. Опаздывать на выступление, забывать па или не знать партию. Именно такие сны – кошмар для любого артиста балета.

Екатерина Олейник, солистка Большого театра Беларуси:

Я была в Таллинне. Дело в том, что в Таллинне идёт редакция «Жизели» абсолютно другая, то есть, она отличается кардинально о той, что я танцевала здесь или с театром Сан-Карло. И мне снился сон, что мне сказали, что буквально завтра я должна выходить в «Жизели. А я говорю: «Как? Я же не знаю этого куска, я его никогда не делала». И мы пошли, договорились с дирижёром, что этот кусок мы вырежем и будем без него танцевать. И – о ужас – пугающие сны иногда начинают сбываться. Но мастерство и опыт не дадут артисту паниковать. Так что зал даже не заметит, как что-то идёт не по плану.

Игорь Артамонов, народный артист Беларуси:

Случай, который происходит со всеми, кто танцует Феба – забывают надевать вот этот шарф, на котором, завязано, в общем-то, всё действие. И когда Эсмеральда показывает «красивый шарф», он должен отдать. Но очень часто, когда там меньше минуты остаётся до выхода, и Феб вспоминал, все, кто были рядом – они бросались в гримёрку. И в последний момент на него набрасывали этот шарф. Екатерина Олейник:

Был очень плотный график, и я прилетела буквально за день до спектакля, который я довольно давно не танцевала. И прямо во время выступления смотрю в зал и думаю: «Боже мой, что дальше?»

В Большом театре такие неловкие ситуации бывают очень редко.

Выручает подготовленная команда и даже родные стены. Здесь все и всё на своих привычных местах.

Гримёрные, где готовятся артисты, станки для разогрева мышц прямо в коридорах, костюмеры, готовые помочь в любую секунду.

А вот гастроли часто становятся настоящей катастрофой. Игорь Артамонов:

У меня был форс-мажор, самый страшный в моей жизни, когда мы были на гастролях в Сицилии и не пришёл мой чемодан с вещами. Двое суток у меня не было вещей, то есть, я не мог ни репетировать, ни заниматься. И чемодан приехал за полтора часа до спектакля.