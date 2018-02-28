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«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра

28 февраля 2018 11:46
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О балетных суевериях можно услышать многое: говорят, Марис Лиепа перед спектаклем искал на сцене гвозди.

И чем их было больше, тем лучше.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-1

А самым счастливым знаком считается укол иглой от костюмера.

Но, на самом деле, артисты балета – люди малосуеверные и рассчитывают только на свои силы.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-3

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:
Стараюсь не вникать и не зацикливаться на каких-то моментах. Главное, внутренний настрой, вера в себя, Бога и концентрация. Ну и, естественно, твоя удача – это твоя подготовка. Твои репетиции.
Если суеверия не испугают артистов, то это сделают сны. Опаздывать на выступление, забывать па или не знать партию.

Именно такие сны – кошмар для любого артиста балета.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-5

Екатерина Олейник, солистка Большого театра Беларуси:
Я была в Таллинне. Дело в том, что в Таллинне идёт редакция «Жизели» абсолютно другая, то есть, она отличается кардинально о той, что я танцевала здесь или с театром Сан-Карло. И мне снился сон, что мне сказали, что буквально завтра я должна выходить в «Жизели. А я говорю: «Как? Я же не знаю этого куска, я его никогда не делала». И мы пошли, договорились с дирижёром, что этот кусок мы вырежем и будем без него танцевать. И – о ужас –  пугающие сны иногда начинают сбываться.

Но мастерство и опыт не дадут артисту паниковать.

Так что зал даже не заметит, как что-то идёт не по плану.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-7

Игорь Артамонов, народный артист Беларуси:
Случай, который происходит со всеми, кто танцует Феба – забывают надевать вот этот шарф, на котором, завязано, в общем-то, всё действие. И когда Эсмеральда показывает «красивый шарф», он должен отдать. Но очень часто, когда там меньше минуты остаётся до выхода, и Феб вспоминал, все, кто были рядом – они бросались в гримёрку.

И в последний момент на него набрасывали этот шарф.

Екатерина Олейник:
Был очень плотный график, и я прилетела буквально за день до спектакля, который я довольно давно не танцевала. И прямо во время выступления смотрю в зал и думаю: «Боже мой, что дальше?»

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-9

В Большом театре такие неловкие ситуации бывают очень редко. 
Выручает подготовленная команда и даже родные стены.

Здесь все и всё на своих привычных местах.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-11

Гримёрные, где готовятся артисты, станки для разогрева мышц прямо в коридорах, костюмеры, готовые помочь в любую секунду. 
А вот гастроли часто становятся настоящей катастрофой.

Игорь Артамонов:
У меня был форс-мажор, самый страшный в моей жизни, когда мы были на гастролях в Сицилии и не пришёл мой чемодан с вещами. Двое суток у меня не было вещей, то есть, я не мог ни репетировать, ни заниматься.

И чемодан приехал за полтора часа до спектакля.

«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра-13

Мечта любого театрала – попасть в это загадочное закулисье.
Ведь там своя атмосфера, привычки, законы, даже язык. И пока зритель восхищённо наблюдает за сюжетом на сцене, за кулисами идёт своя – не менее интересная жизнь.

# Большой театр оперы и балета в Минске

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