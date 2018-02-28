«Прямо во время выступления думаю: «Боже мой, что дальше?». Форс-мажоры артистов Большого театра

О балетных суевериях можно услышать многое: говорят, Марис Лиепа перед спектаклем искал на сцене гвозди.
И чем их было больше, тем лучше.
О балетных суевериях можно услышать многое: говорят, Марис Лиепа перед спектаклем искал на сцене гвозди.
И чем их было больше, тем лучше.
А самым счастливым знаком считается укол иглой от костюмера.
Но, на самом деле, артисты балета – люди малосуеверные и рассчитывают только на свои силы.
Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:
Стараюсь не вникать и не зацикливаться на каких-то моментах. Главное, внутренний настрой, вера в себя, Бога и концентрация. Ну и, естественно, твоя удача – это твоя подготовка. Твои репетиции.
Если суеверия не испугают артистов, то это сделают сны. Опаздывать на выступление, забывать па или не знать партию.
Именно такие сны – кошмар для любого артиста балета.
Екатерина Олейник, солистка Большого театра Беларуси:
Я была в Таллинне. Дело в том, что в Таллинне идёт редакция «Жизели» абсолютно другая, то есть, она отличается кардинально о той, что я танцевала здесь или с театром Сан-Карло. И мне снился сон, что мне сказали, что буквально завтра я должна выходить в «Жизели. А я говорю: «Как? Я же не знаю этого куска, я его никогда не делала». И мы пошли, договорились с дирижёром, что этот кусок мы вырежем и будем без него танцевать. И – о ужас – пугающие сны иногда начинают сбываться.
Но мастерство и опыт не дадут артисту паниковать.
Так что зал даже не заметит, как что-то идёт не по плану.
Игорь Артамонов, народный артист Беларуси:
Случай, который происходит со всеми, кто танцует Феба – забывают надевать вот этот шарф, на котором, завязано, в общем-то, всё действие. И когда Эсмеральда показывает «красивый шарф», он должен отдать. Но очень часто, когда там меньше минуты остаётся до выхода, и Феб вспоминал, все, кто были рядом – они бросались в гримёрку.
И в последний момент на него набрасывали этот шарф.
Екатерина Олейник:
Был очень плотный график, и я прилетела буквально за день до спектакля, который я довольно давно не танцевала. И прямо во время выступления смотрю в зал и думаю: «Боже мой, что дальше?»
В Большом театре такие неловкие ситуации бывают очень редко.
Выручает подготовленная команда и даже родные стены.
Здесь все и всё на своих привычных местах.
Гримёрные, где готовятся артисты, станки для разогрева мышц прямо в коридорах, костюмеры, готовые помочь в любую секунду.
А вот гастроли часто становятся настоящей катастрофой.
Игорь Артамонов:
У меня был форс-мажор, самый страшный в моей жизни, когда мы были на гастролях в Сицилии и не пришёл мой чемодан с вещами. Двое суток у меня не было вещей, то есть, я не мог ни репетировать, ни заниматься.
И чемодан приехал за полтора часа до спектакля.
Мечта любого театрала – попасть в это загадочное закулисье.
Ведь там своя атмосфера, привычки, законы, даже язык. И пока зритель восхищённо наблюдает за сюжетом на сцене, за кулисами идёт своя – не менее интересная жизнь.