Глава государства участникам Международной книжной выставки: «Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси»

Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал точкой притяжения для литераторов и издателей значительной части мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 25-й раз в Беларуси открылась Международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют 32 страны. Это ровно в четыре раза больше, чем в первый год форума.

Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов, который пройдет в ее рамках, направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси. За четверть века он приобрел широкую известность и за пределами нашей страны. Духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства, и немаловажную роль в этом, безусловно, играет книга. Трудно переоценить ее значение в сохранении культурного наследия поколений, формировании личности и воспитании патриотизма, образовании и движении к прогрессу.