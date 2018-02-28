Глава государства участникам Международной книжной выставки: «Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси»
Новости Беларуси. Минск 28 февраля стал точкой притяжения для литераторов и издателей значительной части мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 25-й раз в Беларуси открылась Международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют 32 страны. Это ровно в четыре раза больше, чем в первый год форума.
Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов, который пройдет в ее рамках, направил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси. За четверть века он приобрел широкую известность и за пределами нашей страны. Духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства, и немаловажную роль в этом, безусловно, играет книга. Трудно переоценить ее значение в сохранении культурного наследия поколений, формировании личности и воспитании патриотизма, образовании и движении к прогрессу.
В 2018 году выставка-ярмарка посвящена Году малой родины и теме сотрудничества писателей. Почетным гостем стала Сербия. Писатели из этой страны презентуют свои новые книги и проведут автограф-сессии. Впереди еще пять дней работы форума, и его гостей ожидает немало ярких событий.
В выставочном павильоне сегодня, 28 февраля, работает воссозданный печатный станок времен Франциска Скорины. Издания, посвященные прославленному белорусу, презентует не только наша страна. 500-летие книгопечатания здесь вспоминают не только как юбилейное событие – история рассматривается через призму современной книги. На форуме подведут и итоги сразу нескольких масштабных творческих конкурсов.