То, что может интересовать людей: выставка-ярмарка антиквариата «Гарадзенскі скарабей»

Новости Беларуси. Антиквариат снова в моде: в Гродно коллекционеры организовали выставку-ярмарку старинных предметов «Гарадзенскі скарабей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этническая утварь, антикварные украшения и даже произведения искусства – все это представлено в импровизированном музее под открытым небом на центральной площади города. Более 50 частных коллекций доступны для гродненцев и туристов.

Каждый экспонат – часть истории как Гродно, так и целой страны.

Например, ностальгические предметы советской эпохи, раритетные куклы, амуниция Первой и Второй мировых войн. Но особым спросом пользуются старинные открытки – за ними выстраиваются целые очереди.