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То, что может интересовать людей: выставка-ярмарка антиквариата «Гарадзенскі скарабей»

28 августа 2017 06:46
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Новости Беларуси. Антиквариат снова в моде: в Гродно коллекционеры организовали выставку-ярмарку старинных предметов «Гарадзенскі скарабей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этническая утварь, антикварные украшения и даже произведения искусства – все это представлено в импровизированном музее под открытым небом на центральной площади города. Более 50 частных коллекций доступны для гродненцев и туристов.

Каждый экспонат – часть истории как Гродно, так и целой страны.

Например, ностальгические предметы советской эпохи, раритетные куклы, амуниция Первой и Второй мировых войн. Но особым спросом пользуются старинные открытки – за ними выстраиваются целые очереди.

То, что может интересовать людей: выставка-ярмарка антиквариата «Гарадзенскі скарабей»-1

Виктор Какареко, руководитель народного клуба коллекционеров:
Люди готовы не только показать свою коллекцию, но одновременно показать и то, что может интересовать людей. То есть предметы быта, которые можно использовать как украшение городской квартиры. Это вазочки, это какие-то иконы, это статуэтки – можно перечислять очень долго.

То, что в городской квартире, как говорится, взял и глаз радуется.

Купить можно лишь часть предметов, многие выставлены как музейные экспонаты. Выставка-ярмарка будет работать до конца туристического сезона в последние выходные каждого месяца.

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Виктор Какареко

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