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В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)

28 февраля 2018 18:33
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Новости Беларуси. Данте глазами Дали: Минск увидит знаменитую «Божественную комедию» в художественном прочтении великого мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выставка подлинников графики Дали из частной итальянской коллекции открылась в Национальном историческом. 100 оригинальных гравюр: по ним буквально можно читать легендарное произведение. Сборник был выпущен к 700-летию Данте.  

В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)-1

  

Было много споров о том, почему испанец приложил руку к итальянскому наследию. Но Дали так загорелся воплощением идеи, что потратил 9 лет на создание гравюр. В итоге именно его работы считаются лучшей иллюстрацией «Божественной комедии» в истории.  

В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)-4

  

Ольга Клип, куратор выставки:  
Это как два гения друг друга находят, и у них взаимная любовь осуществилась. Дали действительно горел этим большим проектом, который, в силу своей технической сложности, заняли очень длительное время.  

В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)-7

  

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:  
Это знаковое культурное событие, и для нашего посольства очень важно поддержать такой культурный проект. Это самый важный цикл работ Сальвадора Дали. Поэтому это уникальное мероприятие. Уверен, что минчане полюбят экспозицию.  

У нас много совместных культурных проектов с Беларусью. Это успешный диалог двух культур.  

В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)-10

  

На время работы выставки запланированы встречи с художниками и литераторами. Больше узнать об истории создания иллюстраций можно будет на мастер-классах и лекциях.  

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Стефано Бьянки # Ольга Клип

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