В Минске открылась выставка графики Сальвадора Дали, иллюстрирующей «Божественную комедию» (фотофакт)

Выставка подлинников графики Дали из частной итальянской коллекции открылась в Национальном историческом. 100 оригинальных гравюр: по ним буквально можно читать легендарное произведение. Сборник был выпущен к 700-летию Данте.

Новости Беларуси. Данте глазами Дали: Минск увидит знаменитую «Божественную комедию» в художественном прочтении великого мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было много споров о том, почему испанец приложил руку к итальянскому наследию. Но Дали так загорелся воплощением идеи, что потратил 9 лет на создание гравюр. В итоге именно его работы считаются лучшей иллюстрацией «Божественной комедии» в истории.

Ольга Клип, куратор выставки: Это как два гения друг друга находят, и у них взаимная любовь осуществилась. Дали действительно горел этим большим проектом, который, в силу своей технической сложности, заняли очень длительное время.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

Это знаковое культурное событие, и для нашего посольства очень важно поддержать такой культурный проект. Это самый важный цикл работ Сальвадора Дали. Поэтому это уникальное мероприятие. Уверен, что минчане полюбят экспозицию.

У нас много совместных культурных проектов с Беларусью. Это успешный диалог двух культур.