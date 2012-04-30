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Частицы мощей Cвятой Марии Магдалины доставили в одноименный минский храм

30 апреля 2012 07:00
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Новости Беларуси. Частицу мощей Cвятой Марии Магдалины доставили накануне в Беларусь из Греции, из афонского монастыря.

Мощи Марии Магдалины, а также частица Животворящего Креста Господня будут доступны для поклонения в Минском приходе одноименного храма до 5 мая. Затем их перевезут по очереди в Бобруйск, Могилев, Витебск и Гродно, чтобы поклонится святым мощам смогли как можно больше белорусских верующих.

На всем пути следования по Беларуси ковчег со святынями будут сопровождать семь монахов с горы Афон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Иоанн Хорошевич, настоятель Минского храма Святой равноапостольской Марии Магдалины:
Бог своей милостью посылает нам эти святыни для поклонения и для их прославления народов. Мы с большой радостью встречаем и особенно, конечно, важно, что эти святыни прибывают в пасхальное время. Они как раз есть свидетели о воскресении Господа.

Прихожане:
Меня переполняет чувство счастья. Представилась возможность прикоснуться к большой святыне, к частичке животворящего креста.

Просить за близких, за родных, чтобы все было хорошо.

# Культура # Религия # Фотофакт # Иконы, образа и мощи # Мария Магдалина # Храмы Минска

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