Национальная музыкальная премия. В Минске прошла презентация диска с песнями победителей

Телевизионная музыкальная премия в области эстрадного искусства, организованная телеканалом СТВ в конце 2011 года, обрела статус Национальной и получила поддержку Министерства культуры Республик Беларусь. В декабре состоялась церемония награждения победителей в 16 номинациях, вручены пять специальных призов.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У нас есть очень много достойных музыкантов. Я надеюсь, уверена в том, что сменится поколение, сменится наше мировоззрение, мы придем к тому, что будем продвигать белорусское. Национальная премия как раз делает первые шаги для этого. надеюсь, лет через 10 белорусы проснуться и, наконец, обратят внимание на себя.

Инна Афанасьева признана обладательницей лучшего женского вокала. Алексей Хлестов – мужского. Лучшим музыкальным коллективом года стала группа «Троица». А непревзойденным клипом года жюри назвало ролик группы «Лайтсаунд» к песне «See you in Vegas». Кстати, не последнюю роль в этой победе сыграла и ведущая нашего тележурнала Ирина Хануник-Ромбальская.

Алексей Хлестов, певец:

Мало того, что всех показали, вручили номинации, объявили, шел большой отбор, сделали это все интерактивом. И сейчас – результат всей деятельности – продукт.

Результатом Алексей Хлестов называет только что появившийся на полках магазинов диск с песнями победителей первой Национальной музыкальной премии. Это событие прошло не столь помпезно, как церемония вручения наград. Но, как считают музыканты, по значимости для всей белорусской эстрады не уступило ей.

Алексей Хлестов, певец:

Этот продукт прекрасно сделан телеканалом СТВ совместно с Министерством культуры. Этот продукт для ознакомления и для того, чтобы понимали, что, например, эту песню поет Хлестов.

Леонид Ширин, композитор:

Представлены разные жанры. Хорошо, если будет интересно специалистам, а еще лучше – если будет интересен зрителям. Я надеюсь, там есть такие песни, которые будут интересны слушателю, ради чего все это и затевается.

По случаю появления музыкального сборника была устроена автограф-сессия виновников торжества: Инны Афанасьевой, Алексея Хлестова, участников групп «Проспект», «Лайтсаунд» и «Троица», Ирины Видовой, Венеры и многих других музыкантов. Каждого можно было рассмотреть, у каждого получить памятную подпись, с каждым – сфотографироваться или просто пообщаться, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ирина Видова, певица:

Очень теплое мероприятие, много артистов и много фанатов. Что касается меня, то хочу отметить, что это первый лицензионный диск, в котором вышла моя песня «В последний раз», потому что в России их уже сотни. Но вот лицензионный – первый.

Венера, певица:

Здорово, что мы все здесь сегодня собрались. И хочу сказать, что это замечательно, что теперь страна своих героев будет знать в лицо. Здесь собрано огромное количество людей, которым нравится свое, которые любят свое, и это очень хорошо.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это хорошее событие. Это стимулирует артистов, публику. Это продвижение белорусской культуры.

Алексей Хлестов, певец:

Поверьте, это будет прекрасным подарком покупателям, да и всем фан-клубам тех артистов, которые представлены здесь, на этой пластинке.

Так что внимательно изучайте ассортимент музыкальных магазинов и делайте себе приятные подарки.