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Выставка работ воспитанников Слуцкой детской школы искусств открылась в Борисове

27 апреля 2012 14:23
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Лучшие картины юных художников Слуцкого района можно увидеть в Борисове. Здесь открылась выставка работ воспитанников районной детской школы искусств.

В экспозиции – около полусотни картин в разных техниках. Многие работы юных дарований неоднократно были призерами различных международных конкурсов и фестивалей, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Татьяна Кирилова, искусствовед художественной галереи «Явление» ГУК «Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева»:
Здесь есть и батик, и живопись, и композиция, и рисунок. Здесь дипломы учащихся, то есть выпускные работы. Многие из них уже отмечены и призами, и дипломами определенных конкурсов: и республиканских, и областных. Уровень работ очень высокий.
Вообще, надо сказать, что Слуцкая художественная школа, Солигорская и Борисовская считаются одними из лучших в Минской области.

# Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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