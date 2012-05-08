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Новости по тегу #Мария Магдалина

08 мая 2012 05:50

Крестный ход с иконой Святой Марии Магдалины пройдет по территории Беларуси

30 апреля 2012 07:00

Частицы мощей Cвятой Марии Магдалины доставили в одноименный минский храм

03 августа 2011 06:28

В Минске появился экскурсионный маршрут по святым местам

24 октября 2009 13:32

Дэн Браун хочет встретиться с Папой Римским

03 мая 2009 16:44

Сегодня отмечается православный женский день

11 мая 2008 14:08

Православные верующие сегодня прославляют святых жен-мироносиц