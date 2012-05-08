Новости по тегу #Мария Магдалина

Он посвящен истории развития конфессий на территории Беларуси.
Книгу «Код да Винчи» Дэна Брауна осудили в Ватикане, и вот теперь писатель выразил желание встретиться с Папой Бенедиктом XVI.
Этот праздник считается в православной культуре днем, посвященным женской святости, доброте и красоте, напоминанием о заслугах перед человечеством его прекрасной половины
Это женщины, которые явились образцом христианского служения - Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария.
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