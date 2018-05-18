Новости по тегу #Иконы, образа и мощи

Новости Беларуси, Минск. Православные верующие в это воскресенье будут отмечать один из двунадесятых праздников — Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Новости Беларуси, Минск. На выставке впервые представлены отреставрированные белорусские иконы XVII-XVIII веков.
Тамара Ивановна Филиппова рассказала газете «Гродненская правда» невероятную историю.
Полтора года назад на этом месте был старинный деревянный храм освящённый в честь Святого Николая Чудотворца. За 200-летнюю историю уничтожить его пытались не раз. Заметая следы кражи, церковь подожгли четверо жителей Могилёва. Православную святыню злоумышленники сожгли из-за полутора десятка недорогих икон.
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