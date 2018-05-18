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Новости по тегу #Иконы, образа и мощи

«Она много помогала в своей жизни». Частицу мощей Святой великомученицы княгини Елисаветы привезут в Минск
18 мая 2018 07:36

«Она много помогала в своей жизни». Частицу мощей Святой великомученицы княгини Елисаветы привезут в Минск

1 июля в Гомель привезут православную святыню - частицу мощей святого князя Владимира
01 июля 2013 10:00

1 июля в Гомель привезут православную святыню - частицу мощей святого князя Владимира

18 июля 2012 07:25

Копию иконы Матери Божией Ченстоховской 18 июля доставят в Минск

22 мая 2012 10:20

Мироточивая глава священномученика Климента прибыла в Беларусь из Украины

08 мая 2012 05:50

Крестный ход с иконой Святой Марии Магдалины пройдет по территории Беларуси

30 апреля 2012 07:00

Частицы мощей Cвятой Марии Магдалины доставили в одноименный минский храм

Икона праведного Иоанна Кормянского с частицей мощей впервые прибудет в Минск на выставку «Вербны кiрмаш»
30 марта 2012 11:15

Икона праведного Иоанна Кормянского с частицей мощей впервые прибудет в Минск на выставку «Вербны кiрмаш»

06 января 2012 17:29

Три белорусских художника создали уникальную мозаику в часовне в честь иконы «Знамение Пресвятой Богородицы» в Минске

02 декабря 2011 12:35

В храме Пресвятой Бородицы в Минске будут выставлены мощи младенца Гавриила

19 ноября 2011 14:55

В Минске проходит выставка икон, посвященная образу пресвятой Богородицы

06 октября 2011 14:30

Сукневичская икона Божией Матери подняла 60-летнюю белоруску на ноги

Кровоточащая икона найдена на месте уничтоженной огнем церкви в Рогачевском районе
30 мая 2011 02:32

Кровоточащая икона найдена на месте уничтоженной огнем церкви в Рогачевском районе