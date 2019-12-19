«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

В 80-ые труппа Большого театра в поиске – остро стоит вопрос о расширении национального репертуара. В 1984 году уходит из жизни признанный классик литературы Владимир Короткевич. К тому времени в репертуаре театра уже есть опера по мотивам повести «Седая легенда». Но в Большом решаются увековечить ещё одно произведение писателя – «Дикую охоту короля Стаха», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» . Оперный певец Виктор Скоробогатов и по сей день с трепетом вспоминает, как шла работа над легендарным шедевром.

Виктор Скоробогатов, солист Большого театра (1977-2005 гг.), заслуженный артист Республики Беларусь:

Иду к перекрёстку, а там – Союз композиторов. Стоит, курит возле окна Володя Солтан. Спрашиваю: «Володя, ты никогда ничего не думал про «Дикую охоту короля Стаха»?» «Ну как же не думал?! Думаю!» «А что-нибудь написал уже?» Говорит: «Да, уже пару фрагментов есть!» «Ну, покажи». Подошли к роялю, он мне сыграл эти пару фрагментов. Это вальс и, собственно, охота.

«Балет «Сотворение мира» воспринимался сексуальной бомбой: «Они же голые!» Рассказываем об истории легендарной постановки

Работа кипела и днём, и ночью, а богатое литературное наследие только повышало градус ответственности. Над произведением трудятся признанные мастера – композитор Владимир Солтан и дирижёр Ярослав Вощак, в тесной связке с ними – ведущие оперные исполнители театра. Зрителям «Дикую охоту» покажут в 1985 году. Но триумф был омрачён печальным событием – до премьеры не дожил Ярослав Вощак.