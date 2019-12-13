«Балет «Сотворение мира» воспринимался сексуальной бомбой: «Они же голые!» Рассказываем об истории легендарной постановки

Валентин Елизарьев сотворил что-то принципиальное новое для всего советского балета. Культовая постановка 1976 года «Сотворение мира» станет настоящим гимном человеку на все времена, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Как мы бережём мир: тогда это была угроза ядерной войны, сегодня – это, наверное, экологические какие-то катастрофы. И вот эта вдруг хрупкость мира выходит на первый план. И необходимость его беречь. И какой-то гимн женщине. Потому что именно женщина возрождает то, что может погибнуть и погибнет навсегда.

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик: Елизарьев обращается к этому сюжету, и через историю Адама и Евы он вдруг выстраивает притчу про Апокалипсис, про то, что актуально в то время и в сегодняшнее время.

Так или иначе, советские граждане относились к нашумевшей постановке так же, как и к любому другому дефициту – добыть любой ценой.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:

Меня приглашали «наверх» и говорили: «Вот, для чего нам делать эти спектакли о Боге, дьяволе, Адаме, Еве? Может, это не очень нужно?» Но уже была запущена машина вся – уже были пошиты костюмы, уже шли сценические репетиции. Просто они опоздали с приглашением.

И после того, как был ошеломляющий успех у спектакля, просто этот вопрос сам собой отпал. Больше никто не спрашивал, для чего Бог, для чего дьявол и для чего Адам с Евой.

Валентин Елизарьев: «Я себя чувствую молодым на работе. Мне хочется творить!»