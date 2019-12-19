Белорусские писатели и философы. Вышел 100-ый том «Беларускага кнігазбору» – произведения Дунина-Марцинкевича

Кто бы ни утверждал обратное, а книга была и остается самым лучшим подарком и надежным капиталовложением – по крайней мере, в воспитание и образование себя и своих детей. И времена, когда хорошую книгу ждали, искали и даже немного охотились, снова возвращаются.

Иметь полное собрание сочинений одного автора – это здорово. А представьте себе огромнейшую антологию всех соотечественников – прозаиков, драматургов и поэтов. Причем на родной, белорусской мове.

На днях в Национальной академии наук презентовали уникальный 100-томный проект.