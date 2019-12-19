Ей 126 лет и в ней 36 залов в разных стилях. Показываем уникальную усадьбу «Красный берег»

В 20 км от Жлобина на берегу реки Добысна живет сказка. Усадьба «Красный берег» появилась 126 лет назад. Генерал-лейтенант Михаил Гатовский сделал подарок своей дочке Марии в честь рождения долгожданной внучки. Для строительства пригласил известного петербургского архитектора Виктора Шрётера. Так в 1893 появился шедевр в стиле модерн и зазвучал детский смех.

Мария Ткачёва, старший научный сотрудник филиала «Красный берег» ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей»:

Поражают эркеры с красивой чешуйчатой крышей. Здесь можно заметить горгульи. Центральный вход очень оригинальный – арочный, украшенный балконом. Он венчается гербом семьи Козел-Поклевских.

Шляхетную фамилию дочь Гатовского получила по мужу. Ее супруг Викентий был богатым наследником на Урале и в Сибири, владел заводами-пароходами. А сюда элитная семья приезжала на летние каникулы. Тогда усадьба оживала в вальсах. Хозяева мечтали встретить здесь старость, но революция 1917 года все разрушила. И Козел-Поклевские были вынуждены уехать в Польшу.

Мария Ткачёва:

Козел-Поклевские были очень любимы крестьянами и соседями. Много занимались благотворительностью, наверно, поэтому призрака в нашем прекрасном особняке нет, а вот домовенок живет, он очень часто любит играть с цветами и со шторами. Удивительно добрая атмосфера, не чувствуешь гнета вот этой тяжести истории.

Интерьеры усадьбы – живая энциклопедия архитектуры. На 1.000 квадратов разместились 36 залов в разных стилях. От плитки, лепнины и потолков захватывает дух.

Аниса Иваненко, научный сотрудник филиала «Красный берег» ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей»:

Это один из самых уникальных залов этого усадебного дома. В нем самый нежный изящный грациозный орнамент, можно видеть побеги растений, цветы-ракушки. Это салон в стиле рококо.

Столовая в лучших традициях романского стиля. Короны над окнами, цветочные субрапорты и космический гипсовый потолок. Цветные лаки по сусальному золоту – творение польского художника Александра Баравского. Век назад гости приезжали на каретах, и лакей открывал двери в мир фантастики.

Мария Ткачёва:

Центральный холл был украшен чрезвычайно красиво, он выполнен в стиле готики. Здесь много оберегов – по периметру дверей большое количество бабочек. Бабочка – символ вечности. Над дверью вы увидите листья винограда – символ христианства.

Козел-Поклевские были людьми верующими и приходили за молитвой в домовую церковь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пока молодежь парила на паркете, старшее поколение играло в шахматы и бильярд. Но самое главное, что хозяева не побоялись в столь многолюдном месте сделать сейф. Здесь под камином хранили золото и драгоценности.

Аниса Иваненко:

Здесь можно видеть множество масок над окнами, в каминах. Их называют маскаронами. Они все разные, это своеобразные символы-обереги.

Царство Востока – такого вы больше не войдете в Беларуси. Редкий стиль альгамбра сродни зимним дворцам турецких султанов на юге Испании.

На потолке кружева из мавританских узоров. Вся красота была выполнена вручную по слою сырой штукатурки.

Мария Ткачёва:

Когда-то в этой комнате стояла мебель из Дамаска, украшенная лазурью и сусальным золотом. По типу этого комода. А на полу лежали персидские ковры ручной работы, в которых нога утопала как в пуху.

Жемчужину во время войны не тронули даже немцы, когда организовали здесь свой госпиталь и пересыльно-накопительный лагерь для детей. В чем феномен – гадают многие. Анастасия Макеева:

Существует легенда, что владелец усадьбы Михаил Гатовский при строительстве заложил в углы здания золотые монеты, возможно, поэтому шедевр дошел до наших дней.