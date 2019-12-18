Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»

Особая гордость Большого театра после реконструкции – суперсовременная сцена, которая хорошо просматривается с любой точки в зрительном зале, увеличилась и площадь театральных подмостков. Отсутствие «мёртвой зоны» обеспечивает небольшая, но важная хитрость – сцена находится под углом, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):

Она – одна из лучших в Европе по своему оснащению. Здесь также сделан наклон сцены, как положено, 6 градусов, на чём в своё время настоял директор театра Валентин Николаевич Елизарьев. Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:

Все приличные театры имеют очень точно выверенную плоскость сцены. Для того чтобы публике спектакль показывался вот так, чтобы всё было видно, как на ладони.