Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»

Особая гордость Большого театра после реконструкции – суперсовременная сцена, которая хорошо просматривается с любой точки в зрительном зале, увеличилась и площадь театральных подмостков. Отсутствие «мёртвой зоны» обеспечивает небольшая, но важная хитрость – сцена находится под углом, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».
Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):
Она – одна из лучших в Европе по своему оснащению. Здесь также сделан наклон сцены, как положено, 6 градусов, на чём в своё время настоял директор театра Валентин Николаевич Елизарьев.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:
Все приличные театры имеют очень точно выверенную плоскость сцены. Для того чтобы публике спектакль показывался вот так, чтобы всё было видно, как на ладони.
Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра Беларуси:
Сначала для меня это казалось, вообще, какой-то катастрофой. Потому что самое сложное оказалось даже не танцевать, самое сложное оказалось на ней даже просто стоять.