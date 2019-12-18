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Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»

18 декабря 2019 10:42
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Особая гордость Большого театра после реконструкции – суперсовременная сцена, которая хорошо просматривается с любой точки в зрительном зале, увеличилась и площадь театральных подмостков. Отсутствие «мёртвой зоны» обеспечивает небольшая, но важная хитрость – сцена находится под углом, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  

Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»-1

Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):
Она – одна из лучших в Европе по своему оснащению. Здесь также сделан наклон сцены, как положено, 6 градусов, на чём в своё время настоял директор театра Валентин Николаевич Елизарьев.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:
Все приличные театры имеют очень точно выверенную плоскость сцены. Для того чтобы публике спектакль показывался вот так, чтобы всё было видно, как на ладони.

Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»-4

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра Беларуси:
Сначала для меня это казалось, вообще, какой-то катастрофой. Потому что самое сложное оказалось даже не танцевать, самое сложное оказалось на ней даже просто стоять.

Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»-7

# Театр # Культура # Анатолий Шабалин # Валентин Елизарьев # Ирина Еромкина

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