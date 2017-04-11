Бьянка: «Хотелось, чтобы рок, хип-хоп, R’n’B превалировали над музыкой, которая больше продукт, чем творчество»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Певица Бьянка: «Отзываюсь на Танюшу»
За что Бьянка благодарна Финбергу?
Певица Бьянка: «Всегда говорю, что я из Беларуси»
Услышала R’n’B и поняла, что не хочу играть на виолончели: Бьянка о том, как выбрала стиль исполнения
Бьянка: «Сексуальную энергию не стоит удерживать, если её больше, чем у остальных»
«У него сексуальность состоит в том, насколько он умён»: Бьянка про Потапа и клип «Стиль собачки»
«Когда в Минске появился нормальный Интернет, начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют»: кому подражала Бьянка?
Как сочиняет песни Бьянка: «Иногда в самолёте могу написать слова»