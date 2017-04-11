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Бьянка: «Хотелось, чтобы рок, хип-хоп, R’n’B превалировали над музыкой, которая больше продукт, чем творчество»

11 апреля 2017 18:49
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# Культура # Музыка # Бьянка

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