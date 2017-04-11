«У него сексуальность состоит в том, насколько он умён»: Бьянка про Потапа и клип «Стиль собачки»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Здорово, но вот, скажи пожалуйста, ты, на самом деле, такая? Или ты немножко добавляешь? Условно говоря, вот эта песня – вы написали с Потапом и Настей: «Посмотри мой стиль собачки». Но это же просто сносит с ног, вообще, любого, даже не сильно пуританина. Бьянка:

Мы спели вместе с Настей в караоке, ну так просто, «по фану», решили, что мы должны обязательно записать дуэт. Тем более, что мы давно этого хотели, ещё с того момента, как я приехала впервые в Киев. И могу сказать, что Потап, сам по себе, безумно сексуальный мужчина. Хотя внешне такой…

Бьянка:

У него сексуальность состоит в том, насколько он умён. А что касается Насти – я думаю, тут говорить не о чем. Она – безумно красивая девушка и очень сексуальная. И, когда мы вместе снимали это видео, вместе делали этот трек, например, у меня было такое чувство – они меня заводили своей энергетикой и я их заводила своей энергетикой. Это то же самое было и на треке, и на клипе, и я очень довольна.

А текст как вы писали? Кто рискнул, что: «Давай сделаем такую провокацию?»