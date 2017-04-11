«У него сексуальность состоит в том, насколько он умён»: Бьянка про Потапа и клип «Стиль собачки»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Здорово, но вот, скажи пожалуйста, ты, на самом деле, такая? Или ты немножко добавляешь? Условно говоря, вот эта песня – вы написали с Потапом и Настей: «Посмотри мой стиль собачки». Но это же просто сносит с ног, вообще, любого, даже не сильно пуританина.
Бьянка:
Мы спели вместе с Настей в караоке, ну так просто, «по фану», решили, что мы должны обязательно записать дуэт. Тем более, что мы давно этого хотели, ещё с того момента, как я приехала впервые в Киев.
И могу сказать, что Потап, сам по себе, безумно сексуальный мужчина.
Хотя внешне такой…
Бьянка:
У него сексуальность состоит в том, насколько он умён. А что касается Насти – я думаю, тут говорить не о чем. Она – безумно красивая девушка и очень сексуальная. И, когда мы вместе снимали это видео, вместе делали этот трек, например, у меня было такое чувство – они меня заводили своей энергетикой и я их заводила своей энергетикой. Это то же самое было и на треке, и на клипе, и я очень довольна.
А текст как вы писали? Кто рискнул, что: «Давай сделаем такую провокацию?»
Бьянка:
Это предложил Потап. Я потом дописывала припев и свой куплет, но мы хотели, чтобы это было провокационно. И хотели, чтобы это было связано с каким-то сексуальным подтекстом. Но это – уже не подтекст, это – очевидно. Чтоб было что-нибудь такое…
Чтоб с утра посмотрели люди клип и немножко взбодрились.
Смотреть – это одно. Смотреть – это, действительно, очень впечатляюще. Но, как подсказывает мой опыт, снимать – иногда совсем не то. То есть, если вы снимаете драку, то это – необязательно драка. Если вы снимаете любовь, это – необязательно любовь. Но у вас там такая пылкая страсть. Значит ли это, что, на съёмочной площадке всё было, в общем, достаточно деловито.
Бьянка:
Ты знаешь, я не буду врать – на съёмочной площадке все абсолютно мужчины, когда у нас была сцена в ванной с Настей, не скрывали того, что им нравится то, что происходит. Но это не было пошло. Мы были одеты. И нас это, наоборот, заводило. И было очень весело. Я запомню эти съёмки, это не было тяжело.
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