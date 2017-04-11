Певица Бьянка: «Отзываюсь на Танюшу»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Татьяна Эдуардовна Липницкая, если я не ошибаюсь. Правильно?
Бьянка, певица:
Да, всё верно.
Всё-таки, как же правильно обращаться? Когда мы были знакомы раньше, я называл – Яна.
Бьянка:
Да.
А как?
Бьянка:
На самом деле, моё настоящее имя ты знаешь – Татьяна Липницкая. Мы давно знакомы.
Татьяна Липницкая, всё верно.
Потом, после того, как в 14 лет меня пригласил Михаил Яковлевич Финберг работать у него в оркестре солисткой-вокалисткой, я взяла себе псевдоним Яна. И уже после того, как я решила ехать в другие страны, так сказать, покорять – я решила, что этот какой-то слишком ёмкий и решила, что я возьму другой псевдоним.
А отзываешься ты на что?
Бьянка:
Отзываюсь я на – Танюша, Таня, Яна, Бьянка.
Можно, я буду говорить – Танюша?
Бьянка:
Да. Можно, конечно.
Полностью интервью смотрите здесь