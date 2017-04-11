Певица Бьянка: «Отзываюсь на Танюшу»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Татьяна Эдуардовна Липницкая, если я не ошибаюсь. Правильно?

Бьянка, певица:

Да, всё верно.

Всё-таки, как же правильно обращаться? Когда мы были знакомы раньше, я называл – Яна.

Бьянка:

Да.

А как?

Бьянка:

На самом деле, моё настоящее имя ты знаешь – Татьяна Липницкая. Мы давно знакомы.

Татьяна Липницкая, всё верно.

Потом, после того, как в 14 лет меня пригласил Михаил Яковлевич Финберг работать у него в оркестре солисткой-вокалисткой, я взяла себе псевдоним Яна. И уже после того, как я решила ехать в другие страны, так сказать, покорять – я решила, что этот какой-то слишком ёмкий и решила, что я возьму другой псевдоним.

А отзываешься ты на что?

Бьянка:

Отзываюсь я на – Танюша, Таня, Яна, Бьянка.

Можно, я буду говорить – Танюша?

Бьянка:

Да. Можно, конечно.