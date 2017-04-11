«Когда в Минске появился нормальный Интернет, начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют»: кому подражала Бьянка?

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Виолончель, джазовое воспитание, но танцевать ты где училась так? У тебя же вместо рук и ног – у тебя какие-то шарниры там гуттаперчевые.
Бьянка, певица:
Как только в Беларуси, в Минске появился нормальный Интернет, когда все мы могли скачивать видео, нормально загружать – я начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют.
Да, господи, Майкл Джексон – можно просто посмотреть и очень многому у него научиться.
Поэтому я сначала училась сама, а после того, как приехала в Киев, я очень усиленно занималась танцами, и это дало свой результат.
А как ты это вот делала? Ты брала какое-то, скажем, движение Майкла Джексона? Но Майкл Джексон танцует, как мальчик. Джанет Джексон?
Бьянка:
Нет. Джанет Джексон мне не очень.
А кто?
Бьянка:
Шакира, например.
Ну, Шакира появилась позже, после того, как я впервые увидел, как ты танцевала в каком-нибудь Краснополье. У тебя там отдельно ходили каждые части тела.
Бьянка:
Бритни Спирс была в то время. Как раз, мне было тогда 14-15. Я уже, честно говоря, не вспомню. Кристина Агилера. У них у всех были постановки, живые выступления. Я это всё отсматривала и пыталась повторить. Мне это нравилось.
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