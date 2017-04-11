«Когда в Минске появился нормальный Интернет, начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют»: кому подражала Бьянка?

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виолончель, джазовое воспитание, но танцевать ты где училась так? У тебя же вместо рук и ног – у тебя какие-то шарниры там гуттаперчевые.

Бьянка, певица:

Как только в Беларуси, в Минске появился нормальный Интернет, когда все мы могли скачивать видео, нормально загружать – я начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют.

Да, господи, Майкл Джексон – можно просто посмотреть и очень многому у него научиться.

Поэтому я сначала училась сама, а после того, как приехала в Киев, я очень усиленно занималась танцами, и это дало свой результат.