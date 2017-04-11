Услышала R’n’B и поняла, что не хочу играть на виолончели: Бьянка о том, как выбрала стиль исполнения

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Расскажите эту самую главную тайну: откуда взялось в такой девочке R’n’B?

Бьянка, певица:

Я же играла на виолончели. Это была классическая музыка, то есть, уже не попса, грубо говоря. А потом я начала знакомиться с разными людьми из музыкальной культуры, можно так сказать. И я впервые услышала разные песни, где был ломаный бит. Естественно, я слушала и джаз, параллельно.

Учитывая, что у меня брат на джазе просто помешан, я знала всё от и до – все песни, все композиции.

И мне это было очень близко. Но, конечно же, R’n’B, хип-хоп – после первого прослушивания я поняла, что не хочу ни на виолончели играть, ничего больше. Я хочу только продвигать этот стиль в России, на постсоветском пространстве