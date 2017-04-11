Бьянка: «Сексуальную энергию не стоит удерживать, если её больше, чем у остальных»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

По всем видеоклипам и песням, которые стали самыми популярными, можно судить о том, что, как бы, как мои коллеги-журналисты писали: «Это – такая активная эксплуатация сексуального образа». Слова, намёки, песни, движения. А уже про тексты песен я даже не говорю. То есть, ты уверена, что секс правит миром?

Бьянка, певица:

Я не думаю, что прямо секс правит миром, но сексуальную энергию, не думаю, что стоит удерживать, если она есть, если её больше, чем у всех остальных. Я в этом не вижу ничего неприличного, скажем так. Это, наоборот, хорошо.

И я всегда открыта со своими друзьями к разговорам о сексе – для меня это тоже нормально.

Это поколение – то, которое… Может быть, уж более старших – для которых это, вроде бы, неудобно. А мне кажется, что, если у мужчины красивое тело и он умеет танцевать, и передавать энергию сексуальную, пускай, другим людям – если людям это нравится, мне кажется, это здорово.