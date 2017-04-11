За что Бьянка благодарна Финбергу?

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Танюша, по Михаилу Яковлевичу Финбергу не скучаешь?



Бьянка, певица:

Я скучаю. Естественно. И потому что это такой очень-очень золотой опыт, понимаете, о чём я говорю. Я очень благодарна всем тем музыкантам, которых я знаю по именам, с которыми мы проработали вместе 4 года.

И Михаилу Яковлевичу, в том числе, за такой огромный опыт работы живым составом.

Это мне дало очень хороший фундамент для того, чтобы в дальнейшем продолжать петь на любых размерах площадок.