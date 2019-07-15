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Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»

15 июля 2019 06:36
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Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-1

В программе 2019 года было немало нового: китайский цирк и балет на льду. Самый романтический флешмоб – тысяча поцелуев на Пушкинском мосту.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-3

Чемпионат по автозвуку и демонстрация ретро-автомобилей. Выставка одного дня – реплика Большой императорской короны из более чем 11 тысяч бриллиантов.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-5

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А еще 5 тысяч иностранных гостей, которые воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-7

Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Такой кайф. Я прямо заряжаюсь этим. Охота танцевать, неохота уходить со сцены. Низкий поклон всем белорусским зрителям, и всем, кто за кадром — телезрителям.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-9

15 июля вечером состоится торжественное закрытие фестиваля. На сцену Летнего амфитеатра выйдут Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ольга Бузова, Вячеслав Добрынин, популярный исполнитель Алексеев и многие другие.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-11
Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»-12

София Ротару обещает подарить Витебску свою новую песню – ее название пока держится в секрете.

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