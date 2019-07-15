Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»

Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.

В программе 2019 года было немало нового: китайский цирк и балет на льду. Самый романтический флешмоб – тысяча поцелуев на Пушкинском мосту.

Чемпионат по автозвуку и демонстрация ретро-автомобилей. Выставка одного дня – реплика Большой императорской короны из более чем 11 тысяч бриллиантов.

Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):

Такой кайф. Я прямо заряжаюсь этим. Охота танцевать, неохота уходить со сцены. Низкий поклон всем белорусским зрителям, и всем, кто за кадром — телезрителям.