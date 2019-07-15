Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»

Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.
Новости Беларуси. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.
В программе 2019 года было немало нового: китайский цирк и балет на льду. Самый романтический флешмоб – тысяча поцелуев на Пушкинском мосту.
Чемпионат по автозвуку и демонстрация ретро-автомобилей. Выставка одного дня – реплика Большой императорской короны из более чем 11 тысяч бриллиантов.
Аншлаговый сольник Стаса Михайлова. Победа белоруски Ксении Галецкой на детском музыкальном конкурсе – уже 6-я для нашей страны!
Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы
Иван Здонюк на «Славянском базаре»: «Мурашки бежали во время всей песни»
А еще 5 тысяч иностранных гостей, которые воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.
Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Такой кайф. Я прямо заряжаюсь этим. Охота танцевать, неохота уходить со сцены. Низкий поклон всем белорусским зрителям, и всем, кто за кадром — телезрителям.
15 июля вечером состоится торжественное закрытие фестиваля. На сцену Летнего амфитеатра выйдут Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ольга Бузова, Вячеслав Добрынин, популярный исполнитель Алексеев и многие другие.
София Ротару обещает подарить Витебску свою новую песню – ее название пока держится в секрете.
«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ
Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?
«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске