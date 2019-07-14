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Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

14 июля 2019 17:28
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Новости Беларуси. В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как один из древнейших белорусских городов готовится отметить праздник, ставший символом независимости нашей страны? Выясняла корреспондент Галина Буро.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-1

В каждой строке – чувство, в каждом слове – любовь к родному языку. Тяга к поэзии у Натальи Гончарук из школы. Пишет о любви, о жизни и о родине, так бесконечно восхищенная своим городом. Тем более, в этом году Слоним выбран столицей Дня белорусской письменности. 

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-4

Наталья Гончарук, жительница Слонима:
Мне приятно видеть то, что определенные изменения есть также в настроении жителей города. Потому что все ждут этот праздник, всем интересно, как он будет проходить.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-7

Тем временем город ритмичным стуком молотков, как гостеприимный хозяин перед праздником, наводит лоск на своих улицах.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-10

Дороги устилают новым асфальтом, преображаются фасады домов, клумбы утопают в цветах, а стены зданий украшают граффити с историческим акцентом. Как тут не поддаться общей атмосфере подготовки к торжеству?

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-13

Обсуждают жители и новый объект, который на праздник возвысится на центральной площади Слонима.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-16

Это скульптура Льва Сапеги, который в XVI веке стал старостой города на Щаре и добился для него Магдебургского права. Над памятником великому канцлеру ВКЛ работает коллектив минских скульпторов: Владимир Пипин, Иван Миско и Сергей Логвин.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-19

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-21

Уже утвержден и текст привилея от короля Сигизмунда III, который приказал Сапеге разработать знаменитый Статут ВКЛ.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-24

Размер фигуры вместе с постаментом будет величественным – более 4 метров, вес – около тонны, а образ – согласно историческим источникам.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-27

Владимир Пипин, скульптор:
Обращались, конечно, и к историческим музеям, и в Национальную библиотеку, и консультировались в Институте истории Академии наук. Понятно, что нельзя такого человека выполнить не из бронзы. Бронза  это вечный материал, это материал, который и через 500 лет будет таким же благородным.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-30

Сохранить культурное наследие – одна из задач Дня белорусской письменности. Поэтому не останутся без косметического ремонта и культовые объекты Слонима.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-33

Например, драматический театр. Его традиции уходят в XVIII век, когда на всю Европу гремел театр Михаила Казимира Огинского, дяди автора того самого полонеза «Прощание с родиной». Великий гетман Литовский сделал Слоним культурным центром региона.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-36

Галина Буро, корреспондент:
Таким образом, был прорыт вот этот малый канал Огинского, собрат большого канала, что на Полесье. В отличие от того, малый канал имел в том числе и культурное значение. Как раз на воде качался плавучий театр, на представления которого съезжалась знать со всей Речи Посполитой. Также здесь были пристани для приёма товаров, так как ходили торговые суда и спавлялся лес с Волыни.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-39

Канал, как одну из визитных карточек города, на праздник покажут во всей красе. Берега сейчас укрепляют. Также строители сделают две смотровые площадки, пешеходный мост, прогулочную зону и велодорожку.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-42

Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
Прямо на канале Огинского находится у нас вторая спортивная школа. Эта школа гребная. Будет реконструкция и территории этой спортивной школы. Плюс сделаем сходни для того, чтобы наши детки, спортсмены могли очень удобно садиться в лодки и тренироваться на самом канале.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-45

Многих гостей главного культурного события осени разместят в обновленной гостинице. Это еще один объект, который в торжественной обстановке откроют в день праздника. Совсем скоро вместо стройплощадки здесь будет новая мебель и текстиль, а номера – по всем современным стандартам, в том числе с безбарьерной средой.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-48

Инесса Горбунова, начальник гостинично-торгового комплекса Слонимского ЖКХ:
Если у нас были номера, которые не включали удобства, то сегодня у нас их уменьшится количество, но все номера будут оснащены удобствами. Гостиница, понятно, должна быть обеспечена Wi-Fi на 100 %. Это мы, конечно, тоже предусматриваем. Мы проведем ремонт кафе.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-51

В процессе построения и программа праздника. Как всегда яркие и зрелищные открытие и закрытие, «Фестиваль книги и прессы», финал конкурса юных чтецов «Живая классика», 16 площадок по всему городу – от театральной, туристической, молодежной к фотозонам с живыми цветами и гастрономическим изыскам. А еще подворья художественных коллективов региона.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-54

В агрогородке Сеньковщина вовсю идут репетиции. Артисты народного вокального ансамбля «Славяначка» уже переоделись в новые костюмы с белорусским орнаментом и эксклюзивные кокошники ручной работы.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-57

Готовы зарядить настроением зрителей. В помощь – свистульки, трещотки, живая музыка и заводные движения.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-60

Тереса Юшкевич, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
День письменности у нас будет начинаться 31 августа. И уже 31 августа на двух площадка, то есть в городе Слониме и в агрогордке Жировичи будут проходить мероприятия. Ну, а 1 сентября это самый такой значимый день и самый праздничный день. Хочу отметить, что 1 сентября у нас откроется новый магазин книги.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-63

Не обойдут вниманием и тему малой родины. К тому же на слонимской земле в 2020 году исполняется 550 лет с момента явления знаменитой Жировичской иконы Божией Матери. Юбилей в 500 лет отпразднует и сам Жировичский монастырь. Уже сейчас организаторы на Дне белорусской письменности хотят привлечь внимание общественности к этим важным событиям.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-66

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Будзе шмат новых, цікавых, крэатыўных ініцыятыў. Яны будуць скіраваны не толькі на беларускую кнігу, не толькі на кнігу на беларускай мове. Яны звярнуць увагу ўвогуле да зносін грамадства з чытаннем, да зносін грамадства з чытаннем у сацыяльных сетках, у інтэрнэце. І будзе своеасаблівы квэст, які будзе арганізаваны, будзе насіць такі гісторыка-асветніцкі характар, дзе ўдзельнікі квэсту змогуць пашукаць той гістарычны код Слоніма, асветніцкі код Слоніма, які яму ўласцівы на працягу многіх стагоддзяў.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-69

День белорусской письменности пройдет уже в 26-й раз. По традиции у него появится свой талисман, отражающий место торжества. Будет это слон, как производное от слова Слоним, или лев, который изображен на гербе города, узнаем ближе к сентябрю. В любом случае, это будет еще одна запоминающаяся страница большого праздник родного слова.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности-72

# День белорусской письменности # Культура # Александр Карлюкевич # Галина Буро # Владимир Пипин # Владимир Котт # Инесса Горбунова # Тереса Юшкевич # Фотофакт

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