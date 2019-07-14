Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как один из древнейших белорусских городов готовится отметить праздник, ставший символом независимости нашей страны? Выясняла корреспондент Галина Буро.

В каждой строке – чувство, в каждом слове – любовь к родному языку. Тяга к поэзии у Натальи Гончарук из школы. Пишет о любви, о жизни и о родине, так бесконечно восхищенная своим городом. Тем более, в этом году Слоним выбран столицей Дня белорусской письменности.

Наталья Гончарук, жительница Слонима:

Мне приятно видеть то, что определенные изменения есть также в настроении жителей города. Потому что все ждут этот праздник, всем интересно, как он будет проходить.

Тем временем город ритмичным стуком молотков, как гостеприимный хозяин перед праздником, наводит лоск на своих улицах.

Дороги устилают новым асфальтом, преображаются фасады домов, клумбы утопают в цветах, а стены зданий украшают граффити с историческим акцентом. Как тут не поддаться общей атмосфере подготовки к торжеству?

Обсуждают жители и новый объект, который на праздник возвысится на центральной площади Слонима.

Это скульптура Льва Сапеги, который в XVI веке стал старостой города на Щаре и добился для него Магдебургского права. Над памятником великому канцлеру ВКЛ работает коллектив минских скульпторов: Владимир Пипин, Иван Миско и Сергей Логвин.

Уже утвержден и текст привилея от короля Сигизмунда III, который приказал Сапеге разработать знаменитый Статут ВКЛ.

Размер фигуры вместе с постаментом будет величественным – более 4 метров, вес – около тонны, а образ – согласно историческим источникам.

Владимир Пипин, скульптор:

Обращались, конечно, и к историческим музеям, и в Национальную библиотеку, и консультировались в Институте истории Академии наук. Понятно, что нельзя такого человека выполнить не из бронзы. Бронза – это вечный материал, это материал, который и через 500 лет будет таким же благородным.

Сохранить культурное наследие – одна из задач Дня белорусской письменности. Поэтому не останутся без косметического ремонта и культовые объекты Слонима.

Например, драматический театр. Его традиции уходят в XVIII век, когда на всю Европу гремел театр Михаила Казимира Огинского, дяди автора того самого полонеза «Прощание с родиной». Великий гетман Литовский сделал Слоним культурным центром региона.

Галина Буро, корреспондент:

Таким образом, был прорыт вот этот малый канал Огинского, собрат большого канала, что на Полесье. В отличие от того, малый канал имел в том числе и культурное значение. Как раз на воде качался плавучий театр, на представления которого съезжалась знать со всей Речи Посполитой. Также здесь были пристани для приёма товаров, так как ходили торговые суда и спавлялся лес с Волыни.

Канал, как одну из визитных карточек города, на праздник покажут во всей красе. Берега сейчас укрепляют. Также строители сделают две смотровые площадки, пешеходный мост, прогулочную зону и велодорожку.

Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:

Прямо на канале Огинского находится у нас вторая спортивная школа. Эта школа гребная. Будет реконструкция и территории этой спортивной школы. Плюс сделаем сходни для того, чтобы наши детки, спортсмены могли очень удобно садиться в лодки и тренироваться на самом канале.

Многих гостей главного культурного события осени разместят в обновленной гостинице. Это еще один объект, который в торжественной обстановке откроют в день праздника. Совсем скоро вместо стройплощадки здесь будет новая мебель и текстиль, а номера – по всем современным стандартам, в том числе с безбарьерной средой.

Инесса Горбунова, начальник гостинично-торгового комплекса Слонимского ЖКХ:

Если у нас были номера, которые не включали удобства, то сегодня у нас их уменьшится количество, но все номера будут оснащены удобствами. Гостиница, понятно, должна быть обеспечена Wi-Fi на 100 %. Это мы, конечно, тоже предусматриваем. Мы проведем ремонт кафе.

В процессе построения и программа праздника. Как всегда яркие и зрелищные открытие и закрытие, «Фестиваль книги и прессы», финал конкурса юных чтецов «Живая классика», 16 площадок по всему городу – от театральной, туристической, молодежной к фотозонам с живыми цветами и гастрономическим изыскам. А еще подворья художественных коллективов региона.

В агрогородке Сеньковщина вовсю идут репетиции. Артисты народного вокального ансамбля «Славяначка» уже переоделись в новые костюмы с белорусским орнаментом и эксклюзивные кокошники ручной работы.

Готовы зарядить настроением зрителей. В помощь – свистульки, трещотки, живая музыка и заводные движения.

Тереса Юшкевич, заместитель председателя Слонимского райисполкома:

День письменности у нас будет начинаться 31 августа. И уже 31 августа на двух площадка, то есть в городе Слониме и в агрогордке Жировичи будут проходить мероприятия. Ну, а 1 сентября – это самый такой значимый день и самый праздничный день. Хочу отметить, что 1 сентября у нас откроется новый магазин книги.

Не обойдут вниманием и тему малой родины. К тому же на слонимской земле в 2020 году исполняется 550 лет с момента явления знаменитой Жировичской иконы Божией Матери. Юбилей в 500 лет отпразднует и сам Жировичский монастырь. Уже сейчас организаторы на Дне белорусской письменности хотят привлечь внимание общественности к этим важным событиям.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Будзе шмат новых, цікавых, крэатыўных ініцыятыў. Яны будуць скіраваны не толькі на беларускую кнігу, не толькі на кнігу на беларускай мове. Яны звярнуць увагу ўвогуле да зносін грамадства з чытаннем, да зносін грамадства з чытаннем у сацыяльных сетках, у інтэрнэце. І будзе своеасаблівы квэст, які будзе арганізаваны, будзе насіць такі гісторыка-асветніцкі характар, дзе ўдзельнікі квэсту змогуць пашукаць той гістарычны код Слоніма, асветніцкі код Слоніма, які яму ўласцівы на працягу многіх стагоддзяў.