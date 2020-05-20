«Мы устроим просто бомбу на всю республику». Это надо услышать: в белорусской глубинке начало работу собственное радио

Новости Беларуси. Собственное радио – в агрогородке Махово Могилёвского района. Онлайн-вещание прямо из окна местного культурно-спортивного центра запустили совсем недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но такой формат сельчанам пришёлся по душе.

В роли ведущего – местный житель. За диджейским пультом – заведующая центром. А роль главреда досталась библиотекарю. В эфире – последние новости в стране и на малой родине, хиты в живом исполнении. Гостем прямого эфира «Маховоnews» стала наш корреспондент Ирина Недобоева.

Непринуждённо и с задором теперь начинается каждый выпуск «Маховоnews». Собственная радиостанция в агрогородке Махово появилась совсем недавно, но уже заручилась поддержкой сельчан. Каждый выпуск здесь ждут с нетерпением и хозяюшки на огородах, и механизаторы в поле.





Это и весело, и интересно. Нам расскажут последние новости и республиканские, и областные, и районные, и местные.

Так каждый день одно и тоже, а тут разнообразие, музыка, весело.

Душа поёт. Вы можете представить, душа поёт за деревню, за людей наших работящих. Ну, прекрасно всё!

Последние новости в стране и на малой родине, мировые и отечественные хиты. К слову, музыка в эфире сельского радио самая что ни есть живая. Под зажигательные мотивы подпевают и пританцовывают вместе с вокалистами и ведущий, и звукарь, и режиссёр.

Галина Войтехович, солистка ансамбля «Реченька»:

«Маховоnews» на всё Махово. И все слышат нас, все довольные. А потом будут обсуждать, «ой, наши девчата так пели».

В роли ведущего – местный парнишка Артём Климовцов. Идея выйти в эфир на сельских радиоволнах принадлежит именно ему. Творческая жилка у Артёма с детства. И сегодня начинающий ведущий ещё и студент отделения режиссуры.

Артём Климовцов, учащийся Могилёвского государственного колледжа искусств, ведущий «Маховоnews»:

С самого детства я ходил на пение, потом ломка голоса произошла. И я, как жук, начал искать что-то новое для себя. И всё это вылилось в радио. На самом деле у меня очень много идей. За диджейским пультом – заведующая культурно-спортивным центром, главред – библиотекарь. От идеи до первого эфира – всего один день. И остановиться уже не получилось.

Светлана Овчинникова, заведующая Маховским культурно-спортивным центром, звукорежиссёр «Маховоnews»:

Такая обстановка, что все мероприятия, которые мы проводили массовые, запретили. Потому мы решили организовать такое радио и развеселить наш народ. Чтобы они не боялись ситуации, а с улыбкой относились ко всему. Конечно, мы не думали. Ну, выпустим одну программу, вторую. А тут так закрутилось всё, что хочется больше и больше.

С проводным радио в агрогородке попрощались почти 5 лет назад. Но и сегодня ловить волну «Маховоnews» нет нужды. Радиоточка вещает онлайн прямо из окна местного центра культуры и слышно на всю округу.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Каждый выпуск «Маховоnews» приглашает в гости разных экспертов. Это и аграрии, и медики, и работники культуры. Ну, а сегодня волей случая роль спикеров досталась нашему телеканалу. На каникулах у новоиспечённого ведущего Климовцова появится больше свободного времени, а потому в эфир «Маховоnews» будет выходить чаще.