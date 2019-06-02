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«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку

02 июня 2019 17:04
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Новости Беларуси. Самый древний символ государственности и власти – шлем, принадлежавший полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тому самому, который заступился за мать и спас ее от смерти. Тому самому, в честь которого назван Заславль.

Напомним, артефакт был найден в начале апреля в Бобруйске. Сейчас он на реставрации в Минске. Почему находка равна сенсации? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-1

Верхний слой – как известь, пропитанная окислами. Потихоньку, не затрагивая родную поверхность, просто снимается.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-4

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-6

С инкрустацией и позолотой. Шлем, которому 1000 лет, впервые попадает в объектив нашей телекамеры. Исторической находкой сейчас занимается один из лучших реставраторов Беларуси. Василий Пчельников восстанавливает оригинальный вид артефакта.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-9


 

Василий Пчельников, реставратор:
Сначала он лежал некоторое время в воде для того, чтобы ушли с него все хлориды, соли. Из-за того, что он долгое время находился в воде, это позволило ему сохраниться. Эти вмятины, возможно, были получены еще в то время.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-12

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Интересно, что исторический артефакт нашли случайно, когда здесь, в Бобруйске, сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Вода после зимы вместе со льдом ушла, и шлем оказался на виду.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-15

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-17

Артефакт чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину. К тому же и сама глина – довольно жесткая – не оставила на нем следов. После шлем передали в руки историков.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-20

Николай Силков, историк:
Была сделана первоначальная экспертиза, которая установила, что это довольно редкая находка вообще в мире, а для Беларуси она сенсационная. Подержать в руках такой шлем, который, наверное, уже 1000 лет никто не держал, – очень трудно передать эти эмоции...

Находка взволновала и Игоря Марзалюка. Историк, депутат и ведущий нашего телеканала утверждает: Беларусь получила самый древний символ государственности и власти в мире. О шлеме общество и Президент страны впервые узнали от него.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-23

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти – скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когды мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-26

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-28

Тогда же депутат предложил Президенту ввести в стране новый праздник – День белорусской государственности. Его должны были бы отмечать 5 мая в честь Евфросинии Полоцкой – княжны, которую почитают и католики, и православные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос очень актуальный и интересный, особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что Беларусь, что наши земли белорусские – это древнейшие земли. И государственность к нам приходила и уходила много раз, и мы создавали государственные нормативно-правовые акты в этом регионе первыми точно, и книжки печатали и так далее. И герои у нас есть – настоящие, белорусские. Это правильно. Это крен в нашей политике верный. Не в упрек кому-то, не в укор кому-то. Мы это будем делать. В этом плане подумаем и над вашим вопросом.

В мире существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По возрасту он обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-31

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-33

К тому же, наш шлем – наиболее сохранившийся. Внешний вид свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами.

Игорь Марзалюк:
Менавіта такія шлемы называлі залацістымі шлемамі альбо залатымі шлемамі. Такія шлемы належалі, як правіла, тым, хто кіраваў дружынай. Як правіла – першым у бой ішоў князь.

Усё гэта дазваляе казаць, што гэта ўнікальная рэч, якая, безумоўна, належала чалавеку з вельмі высокім сацыяльным статусам.

Период бытования подобных шлемов – X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность. Границы Полоцкого княжества расширялись. Дружины Изяслава (а потом – Всеслава) овладевали новыми землями. Во время одной из стычек, возможно, князя и убили.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-36

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-38

Степан Темушев, кандидат исторических наук, доцент:
Что мы из письменных источников знаем об этом времени? Что происходило на территории среднего течения Березины? Что самое интересное, источники не сообщают ничего. Поэтому находка в Бобруйске такого статусного шлема – уже само по себе это сенсация.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-41

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-43

Сегодня неизвестно, где похоронен Изяслав Владимирович. И похоронен ли вообще. Но находка дает основания искать вероятную могилу исторической личности под Бобруйском. Историки не исключают: порт города скрывает много тайн.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-46

Игорь Марзалюк:
Гэту тэрыторыю неабходна грунтоўна, сістэмна даследаваць. Я думаю, што нас чакаюць вялікія адкрыцці. Выглядае ўвогуле, што там ёсць затопленыя курганы – у гэтай затоке. Гэта трэба правяраць. Трэба мазольная, крапатлівая праца. І мы яе будзем рабіць.

Кстати, в Березине уже нашли и боевой топор, и наконечник стрел того же времени. Что касается шлема, то он наравне с крестом Евфросинии Полоцкой (который увековечен на одной из рублевых банкнот) или Туровском Евангелием, или ладьей Витовта должен пополнить пантеон уникальных исторических артефактов Беларуси.

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-49

«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку-51

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк # Николай Силков # Дмитрий Боярович # Василий Пчельников # Фотофакт

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