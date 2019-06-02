«Скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого». Показываем белорусскую сенсационную находку

Новости Беларуси. Самый древний символ государственности и власти – шлем, принадлежавший полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и полоцкой княжны Рогнеды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тому самому, который заступился за мать и спас ее от смерти. Тому самому, в честь которого назван Заславль. Напомним, артефакт был найден в начале апреля в Бобруйске. Сейчас он на реставрации в Минске. Почему находка равна сенсации? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.

Верхний слой – как известь, пропитанная окислами. Потихоньку, не затрагивая родную поверхность, просто снимается.

С инкрустацией и позолотой. Шлем, которому 1000 лет, впервые попадает в объектив нашей телекамеры. Исторической находкой сейчас занимается один из лучших реставраторов Беларуси. Василий Пчельников восстанавливает оригинальный вид артефакта.





Василий Пчельников, реставратор:

Сначала он лежал некоторое время в воде для того, чтобы ушли с него все хлориды, соли. Из-за того, что он долгое время находился в воде, это позволило ему сохраниться. Эти вмятины, возможно, были получены еще в то время.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Интересно, что исторический артефакт нашли случайно, когда здесь, в Бобруйске, сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Вода после зимы вместе со льдом ушла, и шлем оказался на виду.

Артефакт чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину. К тому же и сама глина – довольно жесткая – не оставила на нем следов. После шлем передали в руки историков.

Николай Силков, историк:

Была сделана первоначальная экспертиза, которая установила, что это довольно редкая находка вообще в мире, а для Беларуси она сенсационная. Подержать в руках такой шлем, который, наверное, уже 1000 лет никто не держал, – очень трудно передать эти эмоции... Находка взволновала и Игоря Марзалюка. Историк, депутат и ведущий нашего телеканала утверждает: Беларусь получила самый древний символ государственности и власти в мире. О шлеме общество и Президент страны впервые узнали от него.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти – скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когды мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим.

Тогда же депутат предложил Президенту ввести в стране новый праздник – День белорусской государственности. Его должны были бы отмечать 5 мая в честь Евфросинии Полоцкой – княжны, которую почитают и католики, и православные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос очень актуальный и интересный, особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что Беларусь, что наши земли белорусские – это древнейшие земли. И государственность к нам приходила и уходила много раз, и мы создавали государственные нормативно-правовые акты в этом регионе первыми точно, и книжки печатали и так далее. И герои у нас есть – настоящие, белорусские. Это правильно. Это крен в нашей политике верный. Не в упрек кому-то, не в укор кому-то. Мы это будем делать. В этом плане подумаем и над вашим вопросом. В мире существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По возрасту он обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.

К тому же, наш шлем – наиболее сохранившийся. Внешний вид свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Игорь Марзалюк:

Менавіта такія шлемы называлі залацістымі шлемамі альбо залатымі шлемамі. Такія шлемы належалі, як правіла, тым, хто кіраваў дружынай. Як правіла – першым у бой ішоў князь. Усё гэта дазваляе казаць, што гэта ўнікальная рэч, якая, безумоўна, належала чалавеку з вельмі высокім сацыяльным статусам. Период бытования подобных шлемов – X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность. Границы Полоцкого княжества расширялись. Дружины Изяслава (а потом – Всеслава) овладевали новыми землями. Во время одной из стычек, возможно, князя и убили.

Степан Темушев, кандидат исторических наук, доцент:

Что мы из письменных источников знаем об этом времени? Что происходило на территории среднего течения Березины? Что самое интересное, источники не сообщают ничего. Поэтому находка в Бобруйске такого статусного шлема – уже само по себе это сенсация.

Сегодня неизвестно, где похоронен Изяслав Владимирович. И похоронен ли вообще. Но находка дает основания искать вероятную могилу исторической личности под Бобруйском. Историки не исключают: порт города скрывает много тайн.