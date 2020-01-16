Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»

Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «чёрными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам жители. На место сразу же выехали исследователи.
Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч
Помощь оказали и районные власти, спасатели. В результате были найдены останки болевой амуниции всадника времён ВКЛ: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мяне здзіўляе, што да сённяшнягя дня праваахоўчыя органы ўспрымаюць такія злачынсты, як дзіцячыя шаласці калекцыянераў, якія пашаліць выйшлі. І мы з-за гэтых, быццам нявінных аматараў з металадэтэктарам, трацім вельмі шмат. Помнікі ідуць на знос. Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове.