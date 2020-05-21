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Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» перенесли на осень

21 мая 2020 14:31
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Новости Беларуси. Фестиваль грузинской культуры в Минске переносится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» перенесли на осень-1

Праздник «Тбилисоба», который должен был пройти в Верхнем городе в июне, решили перенести на осень. Точная дата пока неизвестна, но организаторы уверены, что перенос полюбившегося минчанам грузинского праздника никак не скажется на его качестве. Они обещают насыщенную программу с участием большого количества народных коллективов.

Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» перенесли на осень-4

Отметим, что грузинское посольство планирует, что уже в июне-июле границы их страны для белорусов будут открыты.

# Беларусь-Грузия # Культура # Фотофакт

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