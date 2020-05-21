Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» перенесли на осень

Праздник «Тбилисоба», который должен был пройти в Верхнем городе в июне, решили перенести на осень. Точная дата пока неизвестна, но организаторы уверены, что перенос полюбившегося минчанам грузинского праздника никак не скажется на его качестве. Они обещают насыщенную программу с участием большого количества народных коллективов.