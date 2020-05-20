Вещал по всему Советскому Союзу: «Германия капитулировала». Показываем тот самый радиоприёмник

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная библиотека Беларуси подготовила масштабный выставочный проект «Великая Победа». Идея – сохранить память и глубинное осмысление событий того нелёгкого времени. Отдельное место занимает стеллаж, посвященный самой Великой Победе. Главный атрибут – тот самый радиоприёмник, который по всему Советскому Союзу вещал голосом Юрия Левитана: «Германия капитулировала».

Учётные карточки с отпечатками пальцев и колодки военнопленных. Что ещё можно увидеть на выставке к 75-летию Победы

Ирина Василькович, заведующая галерейно-выставочным отделом Национальной библиотеки Беларуси:

День Победы и радостный, и одновременно печальный, символична и поминальная стопочка, где рядом свидетельства о смерти.