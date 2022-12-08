«Поступаю так, как говорил незабвенный Ив Сен-Лоран». Художник по костюмам рассказала, как создаёт сценические образы

Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».

Ни для кого не секрет, что театр начинается с вешалки. Этот мир за сценой полон секретов и историй. В закромах гримерки можно найти наряд под любую эпоху. Тут, на минуточку, больше 2 000 камзолов, сарафанов, душегреек и обычных деловых костюмов. Все в отличном состоянии, и некоторые даже возвращаются из хранилища, если спектакль снова входит в репертуар.

Влада Родовская, корреспондент:

Все костюмы здесь сделаны с любовью. И у каждого своя история. Где-то платье собрали из мебельной ткани, а это свадебное одеяние превратилось в царскую накидку. Тут ко всему подходят с особым креативом. «Любовь никогда не перестает». О профессиональном выгорании поговорили с режиссером театра – читайте здесь.

Людмила Леонидовна Гудилина пришла в театр 60 лет назад. По специальности она логопед, но нашла свое призвание именно здесь. Ее опыту можно позавидовать. Именно она отвечает за образ артиста на сцене. Этой профессии нигде не учат. Все знания и опыт передаются от одного специалиста к другому.

Людмила Гудилина, художник по костюмам народного драматического театра «Відарыс»:

У каждого костюма в театре своя история, и когда решается, какой спектакль будет принят к постановке, у меня начинает складываться совершенно автоматически, иногда даже не думая об этом, но начинает складываться огромное количество запаса. И я, как Плюшкин, все складываю. Я не знаю, что может понадобиться в следующий момент. Вот, например, костюм герцога из спектакля «В Вероне карнавал». В Москве он звался «Чума на оба ваших дома». Это Григорий Горин. А у нас в театре он назывался «В Вероне карнавал». Вот это костюм герцога.

Это было найдено совершенно случайно, а для костюма это необыкновенно нужная вещь. Мелочам Людмила Леонидовна уделяет особое внимание. Говорит, именно из маленьких элементов складывается удачный образ. Наряды делает в прямом и переносном смысле из того, что под рукой. Всему находит применение.

Людмила Гудилина:

Здесь в основном мужские костюмы – это вся мужская часть. Вот этот вот костюм – это обрезки мебельной ткани. Он сшит из обрезочков мебельной ткани и из платья моей приятельницы. В театр часто приносят то, что уже человеку не надо. Выбросить рука не поднимается, поэтому они приносят. Я когда-то по телевидению дала такое объявление, что люди, если не надо, не выбрасывайте, приносите ко мне. Вот они мне и приносят. Шубы ждут своего момента, когда они мне понадобятся. Как только нужны будут, значит, сразу пойдут в ход.

А ведь задачи бывают иногда даже фантастические. Например, из чего и по каким лекалам сделать костюм сковородки или картошки? На такое у Людмилы Леонидовны уже готов ответ – сделаем! После стольких лет в театре невозможного, кажется, уже не существует. Слесари и даже пожарные. Вот какие люди играют в народном театре «Відарыс» – подробности здесь.