35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звёзд. Самые яркие моменты открытия «Славянского базара – 2020»

Новости Беларуси. Ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души. В Витебске торжественно открыли «Славянский базар». Уже по сложившейся традиции участие в церемонии принял и наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О самых запоминающихся моментах открытия главного музыкального форума лета – в репортаже Кристины Федорович.

В небе Витебска ночью зажглись звезды. Но не золотые, а исключительно васильковые. Как и заведено в песне поп-короля российской эстрады: цвет настроения синий. Накануне именную звезду Филиппа Киркорова открыли у Летнего амфитеатра. Награда «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в этом году как никогда передает её смысл.

Так уже с первых нот открытие прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие. Это подчеркивает и наш Президент. Президент Беларуси: что бы ни происходило в мире, «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов

Открытие прошло под девизом «Я люблю тебя, жизнь». 35 номеров, широкая география стран и десятки именитых звезд.

В город на Двине приехали артисты из 23 стран. Впервые свое творчество покажут исполнители из Турции. И не будем скрывать, «Славянский базар» уже давно стал брендом, эдакой мультикультурной площадкой.