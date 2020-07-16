Прямой эфир

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

16 июля 2020 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске-1

Филипп Киркоров, певец (Россия):   
Когда «Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей у телеэкранов по всей стране: и в Беларуси, и в России, и в Украине. Единственным!   

«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске-4

Он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сам артист примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар».   

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Филипп Киркоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон
16 июля 2020 12:37

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон

Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»
16 июля 2020 10:30

Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»

Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»
16 июля 2020 08:27

Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»