«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»
Филипп Киркоров, певец (Россия):
Когда «Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей у телеэкранов по всей стране: и в Беларуси, и в России, и в Украине. Единственным!
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Он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сам артист примет участие в церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар».