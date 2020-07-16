«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

Новости Беларуси. 16 июля на Площади звёзд в Витебске открыли именную звезду Филиппа Киркорова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филипп Киркоров, певец (Россия):

Когда «Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который может собрать всех зрителей у телеэкранов по всей стране: и в Беларуси, и в России, и в Украине. Единственным!

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