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«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»

16 июля 2020 08:12
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного музыкального события июля. Вечером 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится торжественная церемония открытия XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Точки переплетения «семи ветров» и песни, которые вы давно не слышали. Какие сюрпризы готовят к открытию «Славянского базара»

«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»-1



Город встречает многочисленных участников форума. Вопреки пандемии и отсутствию железнодорожного сообщения с Россией, специальный поезд «Москва – Витебск» этим утром доставил звездных гостей. На перроне они не скрывали эмоций. 

«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»-3



Дмитрий Губерниев, телеведущий (Россия):  
Я готовлю музыкальный сюрприз, сразу хочу сказать. И этот «Славянский базар» совершенно особенный. Всех секретов открывать не буду, но успех ведущего ждет необыкновенный. Я хочу сказать, что мы действительно очень долго переживали и ждали, состоится ли «Славянский базар». Но все меры предосторожности, я думаю, и вы предпринимаете, и мы предпринимаем. Поэтому совершенно замечательный праздник. Я вас всех поздравляю.   

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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