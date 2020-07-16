«Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз»





Дмитрий Губерниев, телеведущий (Россия):

Я готовлю музыкальный сюрприз, сразу хочу сказать. И этот «Славянский базар» совершенно особенный. Всех секретов открывать не буду, но успех ведущего ждет необыкновенный. Я хочу сказать, что мы действительно очень долго переживали и ждали, состоится ли «Славянский базар». Но все меры предосторожности, я думаю, и вы предпринимаете, и мы предпринимаем. Поэтому совершенно замечательный праздник. Я вас всех поздравляю.