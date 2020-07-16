«Славянский базар – 2020». Главное за первый фестивальный день

Новости Беларуси. Витебск встретил самое долгожданное музыкальное событие года – «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ближайшие дни уже в 29-й раз город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников.

Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4000 участников из 23 стран. Немало в 2020 году ожидается и гостей фестиваля, а судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда. О самом интересном первого фестивального дня расскажет Анастасия Бут. Читайте также: «Славянский базар – 2020». Дмитрий Губерниев: «Я готовлю музыкальный сюрприз» Митя Фомин в Витебске: «Сегодня у меня первый поезд с прошлого года»

Коллектив Филиппа Киркорова приехал на поезде, сам король эстрады приземлился в витебском аэропорту. Багаж он принимал примерно так…