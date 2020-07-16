«Славянский базар – 2020». Главное за первый фестивальный день
Новости Беларуси. Витебск встретил самое долгожданное музыкальное событие года – «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ближайшие дни уже в 29-й раз город на Двине станет настоящим центром притяжения для артистов, художников, музыкантов, журналистов и ремесленников.
Даже несмотря на ограничительные меры, на площадках и сценах «Славянки» соберутся более 4000 участников из 23 стран. Немало в 2020 году ожидается и гостей фестиваля, а судя по насыщенной программе, скучать им будет некогда.
О самом интересном первого фестивального дня расскажет Анастасия Бут.
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Коллектив Филиппа Киркорова приехал на поезде, сам король эстрады приземлился в витебском аэропорту. Багаж он принимал примерно так…
Попал Киркоров в прямом смысле с корабля на бал – салют, цветы, аплодисменты, а еще именная плита с васильком на Площади лауреатов. Все это для него, артиста, который удостоен в 2020-м специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Филипп Киркоров, народный артист России:
Эта сцена моей жизни видала очень многое, не только творческого, но и личного. Кто бы как не отрекался, но не отрекаются любя. Здесь было очень многое настоящее, и оно останется в сердцах ваших и в моем сердце навсегда.
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Анастасия Бут, корреспондент:
Пушкинский мост во время «Славянского базара» переименован в «мост перфомансов». Это одна из центральных локаций Фэста уличного искусства «На семи ветрах». Пока здесь людей развлекают вот такой интересный дракон, живые статуи. В общем, в Витебске царит бешеная атмосфера. И хочется передать ее словами из песни хэдлайнера фестиваля и этого дня – Филиппа Киркорова: «Включаем радость. Выключаем грусть».
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