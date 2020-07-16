Адильхан Макин на «Славянском базаре – 2020»: многое что произошло и в творчестве, и в жизни

Новости Беларуси. Еще одно яркое событие дня, без которого не обходится ни один «Славянский базар» – церемония поднятия флага фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту ответственную миссию всегда возлагают на победителей детского и взрослого конкурсов прошлого года.

Адильхан Макин, обладатель Гран-при XXVIII конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»:

Ностальгия такая. Год прошел, а «Славянский базар» все такой же красочный, с таким же отличным настроением. Конечно, за этот год многое что произошло и в творчестве, и в жизни.

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

Глеб Лапицкий: «Славянский базар» в этом году – это и Куба, и Канада, и Турция, Италия»

Филипп Киркоров: даже «Евровидение» сдалось, перенеслось, а «Славянский базар» жил, живёт и будет жить