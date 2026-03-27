27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком

27 марта – Международный день театра. И гости у нас тоже праздничные.

Александр Меженный, ведущий:

«Скоро не будет ничего. Ни кино, ни театров. Одно сплошное телевидение». Насколько это актуально сейчас и как вы относитесь к такому выражению?

Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Мне кажется, сейчас есть еще более серьезное зло. Это искусственный интеллект. Он может вытеснить вообще все. Но на самом деле театр, думаю, не собирается умирать. Потому что я вижу даже республиканскую тенденцию о том, что зритель пошел в театр. Спасибо искусственному интеллекту – возникла жажда живого общения. Жажда именно сиюминутной эмоции, полученной зрителем от живого человека, не разделенного экраном.

Был электриком – стал народным артистом! Рассказываем о становлении Владимира Гостюхина.

Александра Каштанова, ведущая:

Скажите, как вы находите баланс между священными традициями театра и новыми тенденциями? Молодежь говорит, хочется нового прочтения или каких-нибудь дополнительных новшеств, как искусственный интеллект или чего-то еще.