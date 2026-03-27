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27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком

27 марта 2026 09:16
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27 марта – Международный день театра. И гости у нас тоже праздничные.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Горького.

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком-2

Александр Меженный, ведущий:
«Скоро не будет ничего. Ни кино, ни театров. Одно сплошное телевидение». Насколько это актуально сейчас и как вы относитесь к такому выражению?

Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Мне кажется, сейчас есть еще более серьезное зло. Это искусственный интеллект. Он может вытеснить вообще все. Но на самом деле театр, думаю, не собирается умирать. Потому что я вижу даже республиканскую тенденцию о том, что зритель пошел в театр. Спасибо искусственному интеллекту – возникла жажда живого общения. Жажда именно сиюминутной эмоции, полученной зрителем от живого человека, не разделенного экраном.

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Александра Каштанова, ведущая:
Скажите, как вы находите баланс между священными традициями театра и новыми тенденциями? Молодежь говорит, хочется нового прочтения или каких-нибудь дополнительных новшеств, как искусственный интеллект или чего-то еще.

27 марта – Международный день театра. Вытеснит ли ИИ актеров – пообщались с Сергеем Ковальчиком-4

Сергей Ковальчик:
Вы очень точно сказали. Театр – это консервативное искусство, как музыка. Потому что мы имеем дело с классическими текстами классиков, которые нельзя менять. Если мы изменим, например, «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, ноты поменяем, это уже будет другая музыка совершенно. Вот так и у нас. Классика – как алмаз. Повернешь – и новая грань.

Если режиссер, актеры находят новое прочтение, мы все время путаем в театре модернизацию, или, как любят говорить, модернизируйте, новации, инновации вводите. В театре это надо делать очень осторожно, потому что вместо Чехова может получиться какой-нибудь искусственный интеллект, и это будет уже нарушением театра. Но если грамотно, по-современному подходить к классике и ставить ее основные идеи, которые сегодня звучат, то тогда возникает поразительный эффект. 

Подробности в видео.

# Театр # Сергей Ковальчик # Белорусские актеры # Интервью

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