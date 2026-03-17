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О карьере, силе женского стиля и личной философии – интервью с ректором БГУКИ Натальей Карчевской

17 марта 2026 13:10
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Анна Меркушевич, корреспондент:
Ее жизнь неразрывно связана с культурой Беларуси. Из талантливой студентки в элегантного ректора, который руководит одним из ведущих творческих вузов страны и верит в то, что искусство – это разговор о самом важном. 

Героиня рубрики «Белорусочки» – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская. Поговорили не только о карьере, но и о силе женского стиля, о личной философии и о том, как изящно принимать стальные решения. 

О карьере, силе женского стиля и личной философии – интервью с ректором БГУКИ Натальей Карчевской-2

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Быть ректором – это достаточно сложно, как и любым руководителям, но быть ректором нашего вуза – очень интересно. 

Как работать с талантами, где находить самородки и сложно ли быть госслужащим? Интервью с Натальей Карчевской в проекте «Рецепт настоящего белоруса» читайте здесь.

Университет всегда был либо моим основным местом работы, либо местом работы по совместительству. Уходила я на два года, только когда занимала должность первого заместителя министра культуры. 

Миссия нашего университета – это воспитание и подготовка тех людей, которые будут развивать культуру в нашей стране в дальнейшем. Самое главное – мы должны подготовить тех людей, которые будут любить свою страну и работать на ее благо, вне зависимости от того, как поменяется их квалификация. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Наталья Карчевская # Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Профессии

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